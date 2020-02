Martina tiene 9 años, entrena con hombres y juega amistosos en el club Tiro Federal de Morteros, pero no puede participar de los encuentros oficiales por la Liga de San Francisco en Córdoba. Su familia denunció el caso y fueron recibidos por Victoria Donda, quien se expresó al respecto.

Denuncian ante el Inadi que no dejan jugar al fútbol a una nena en un equipo de varones

La familia de una niña de nueve años que juega al fútbol en el Club Tiro Federal de Morteros, institución afiliada a la Liga Regional de San Francisco, denunció ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) que esa federación no le permite participar de los partidos oficiales debido a su género.



Según explicaron a Télam desde la secretaría de la entidad de esa localidad del departamento San Justo, “el club no tiene nada que ver”, y afirmaron que la prohibición es para los partidos oficiales que el equipo disputa en el campeonato de la Liga, donde ni siquiera le permitieron ficharla para ser parte del plantel.



Asimismo, el club afirmó que la nena realiza los entrenamientos con normalidad junto a sus 35 compañeros, y que a pesar de que no le permiten disputar encuentros oficiales, “sí juega en los remanentes y amistosos”.



Ayer, Martina y su familia fueron recibidos por la titular del Inadi, Victoria Donda, quien se comprometió a darles apoyo para continuar con las acciones legales y lograr que la niña pueda competir junto a sus compañeros en la liga de Córdoba.



“Creemos que el derecho a jugar es constitutivo de cada niño, niña, niñe y que hay que defender a las niñas para que puedan hacer realidad estas ganas que tienen de jugar al fútbol”, afirmó Donda en un comunicado del Inadi.



Según indicó el ente, en una primera instancia se comunicaron con la Liga para conocer los argumentos por los que se le negaba la inscripción a la niña, y lo que obtuvieron como respuesta fue que la responsabilidad es del Consejo Federal de la AFA (CFA), cuyo delegado en Córdoba indicó que "no hay ningún impedimento legal" para que pueda jugar.