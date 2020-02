El Gobierno entregó una ambulancia para el municipio de Rivadavia Banda Norte

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó esta mañana la entrega de una ambulancia en Coronel Juan Solá, Estación Morillo, la cual prestará servicio de traslado de pacientes desde parajes alejados.

En el marco de la emergencia sociosanitaria declarada por el Gobierno provincial, Sáenz hizo entrega de esta unidad de baja complejidad que prestará servicios en el hospital local y será entregada en comodato por el municipio al hospital Coronel Juan Solá.

Durante el acto, el mandatario provincial destacó la necesidad de mejorar el acceso a la atención sanitaria en el departamento Rivadavia. Adelantó que próximamente se entregarán 30 ambulancias en todo el territorio provincial y resaltó que se está trabajando para potenciar el servicio de salud en Salta.

“Seguimos intensificando las acciones para potenciar el servicio de salud en la provincia”, indicó el mandatario provincial, quien además agregó que “sin Salud no hay educación, sin educación y capacitación no hay trabajo y sin trabajo no hay dignidad”.

Por su parte el intendente local Atta Gerala resaltó la apertura de diálogo puesta de manifiesto por el Ejecutivo e indicó que el único modo de dar impulso al crecimiento de los Salteños es a través del trabajo conjunto entre los municipios y el Gobierno de la Provincia.

También estuvieron presentes: el vice presidente primero del Senado, Mashur Lapad; el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada; la ministra de Salud, Josefina Medrano; el coordinador de Enlace y Relaciones Politicas, Pablo Outes; el intendente de Rivadavia Banda Norte, Atta Gerala, el gerente del hospital, Adrián Cardozo, autoridades eclesiásticas, trabajadores de la salud e invitados especiales.