Super Bowl: El comercial que emocionó a todos

La temporada número 54 de la NFL tuvo un inicio sin igual. Si de algo entienden los productores de espectáculos del Super Bowl es de show y cómo tocar las fibras más intimas del espectador. Por eso, al momento de inaugurar la final entre Kansas City y San Francisco 49ers en Miami, emitieron un emotivo comercial.

“Take it to the house, kid!”



This #NFL100 commercial is 🔥



(via @thecheckdown)pic.twitter.com/xlsuMS28Ox