Rugbiers cuestionaron a la fiscal a cargo de la causa

Si bien hablaron, no quisieron declarar ya que consideran que la investigadora les mintió. Además, denunciaron amenazas en la cárcel.

Los ocho rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell cuestionaron ayer a la fiscal del caso, Verónica Zamboni, a quien acusaron de haberles mentido porque no les dejó leer la acusación en su contra, dijeron que están condenados por los medios y por la sociedad, y denunciaron amenazas de otros presos en la cárcel.

Ninguno de ellos declaró formalmente sobre lo ocurrido la madrugada del 18 de enero pasado frente al boliche Le Brique, en pleno centro de Villa Gesell, y se negaron a responder preguntas, los imputados hablaron por primera vez en el marco de la causa en su indagatoria ante la fiscal Zamboni y el juez de Garantías David Mancinelli.

Los ocho presos fueron trasladados pasadas las 7 desde el penal de Dolores hasta la sede judicial de Villa Gesell en el marco de un fuerte operativo de seguridad, e ingresaron a una oficina donde los esperaba la fiscal para imputarles la acusación de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y la alevosía", como así también las "lesiones leves" que sufrieron los amigos de Fernando.

Antes de comenzar la audiencia, el abogado Hugo Tomei, quien representa a los diez rugbiers imputados en la causa (dos de ellos actualmente en libertad), pidió en primer término que las indagatorias sean grabadas, lo cual fue rechazado por la fiscal.

Tras ese planteo, el letrado solicitó que estuviera presente el juez Mancinelli, lo que generó una demora en el inicio de la ronda de declaraciones por más de cuatro horas. El primero en declarar pasado el mediodía fue Máximo Thomsen (20), uno de los principales implicados en la causa, quien acusó a la fiscal Zamboni de haberles "mentido en la cara" y que tanto él como sus amigos están "condenados por la sociedad y por los me dios".

"Nosotros no teníamos ni idea de los que estaba pasando. Nos tuvieron ahí parados todos juntos sin explicarnos nada. Lo único que se nos explicó es que la noche anterior se le había entregado a una familia a un pibe en un cajón", declaró el rugbier.

Luego agregó que tanto él como sus amigos confiaban en la justicia, "pero después nos dimos cuenta que la fiscal nos mintió en la cara, nos hizo pasar a firmar papeles en distintas oficinas que decían que nos habían mostrado las fotos y videos, y que nos habían explicado el hecho, pero en realidad no nos explicaron nada".

"A nosotros nos condenó la sociedad antes que cualquier otro juez o fiscal, nos condenaron los medios diciendo todo lo que supuestamente había pasado, ellos tenían los videos y nosotros nos enteramos por nuestras familias el día de visita, ya privados de la libertad", dijo Thomsen, quien agregó que en el penal sufren amenazas de presos, que dicen que los quieren violar.

Los audios difundidos

Tres mensajes de audio enviados por los rugbiers al grupo de WhatsApp que crearon durante las vacaciones, fueron difundidos ayer.

En el requerimiento de la prisión preventiva de la fiscal Verónica Zamboni consta una transcripción de los audios y mensajes que los rugbiers se enviaban al grupo “losdeboca3” momentos después del crimen de Fernando la madrugada del 18 de enero pasado en Villa Gesell. En el primero de los audios se escucha a Lucas Pertossi cuando dice a sus amigos que Fernando “caducó”.

Ese mensaje fue enviado a las 4.55 de la madrugada del 18 de enero pasado: “Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia... caducó”. Luego, dice: “Estoy buscando a este Ciro es pajero... Me dice vení al mercado que pasamos siempre, estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están, amigo... es más lolo este Ciro”. El tercero, Ciro Pertossi, a las 6.06 dice: “Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie”