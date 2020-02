El Gobierno aumentará las tarifas en junio a "sectores que lo puedan soportar"

En junio se termina el congelamiento de tarifas de servicios públicos. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó la medida, después de que el Gobierno le adelantara esta decisión al Fondo Monetario Internacional (FMI) en plena renegociación de la deuda. Aunque aclaró que "será para los sectores que lo puedan soportar".

Explicó que la ley de emergencia económica estableció "un plazo de 180 días para el estudio del nuevo cuadro tarifario", que vence en junio, y que lo que se hizo fue suspender hasta ese mes las subas que estaban previstas para diciembre pasado. Indicó que el nuevo esquema de precios "seguirá sosteniendo la política de tarifa social" para los sectores más vulnerables.

Esta semana el Gobierno les adelantó a los enviados del FMI a Buenos Aires, Julie Kozak y Luis Cubeddu, que "no habrá un congelamiento permanente" de las tarifas de los servicios públicos, como lo informó el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas en conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Afirmó que la revisión se hará para llevarlas a valores "razonables y accesibles", con el objetivo de controlar la inflación.

Cafiero además celebró el respaldo del FMI, que advirtió que la deuda argentina "no es sostenible" y que les pidió a los bonistas que afronten "una contribución apreciable", o sea una quita en el monto. Dijo que en el Gobierno están "conformes" con el comunicado del equipo técnico que estuvo en el país para auditar las cuentas públicas. "Se despejaron algunas dudas que veníamos planteando. Justamente nuestro espacio político venía cuestionando este ciclo de endeudamiento de la gestión de Mauricio Macri", planteó, en una entrevista a Radio Metro.

Destacó que "siempre es importante la visión del FMI, porque hay muchos fondos institucionales que piden el aval del organismo a la hora de sellar un acuerdo con el país" y que "contar con una visión compartida sobre la deuda genera un espacio mucho mas holgado de negociación".

En relación a las dificultades para cumplir con el pago de la deuda, consideró que "es importante que se reconozca la verdad, ya que no era una discusión de la arena política sino decirle a la gente que el ciclo de endeudamiento era acelerado y con compromisos que no se iban a poder cumplir". "No es tener o no voluntad de pagar. Dijimos que esto no se puede pagar", indicó.

Además habló el regreso del Programa de Protección de Testigos bajo la autoridad del Gobierno, que nuevamente estará bajo la órbita del ministerio de Justicia. Dijo que el decreto de Macri que creó una agencia autárquica y autónoma con ese objetivo era "ridículo" y que por eso lo derogaron. "Lo que se hizo fue suspender un decreto ridículo, que establecía la creación de una agencia que nunca se había creado", criticó.

"Ese decreto se hizo entre gallos y medianoches once días de que Macri dejara el poder, armando una agencia que nunca se conformó ni fueron notificadas las partes que tenían que participar", explicó sobre el derogado decreto 795/2019. "El programa sigue como estaba antes, con la gente capacitada del Ministerio de Justicia", aclaró.