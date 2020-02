Evo Morales dijo que la impugnación de su candidatura "es un atentado contra la democracia"

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se quejó hoy de la falta de transparencia del Tribunal Electoral de su país y consideró que la sentencia con la que impugna su candidatura a senador por Cochabamba "es un atentado contra la democracia".

Sentado en el escenario junto a dos de sus abogados, el exdirigente cocalero recordó que esta no era la primera vez que lo persiguen e hizo un breve repaso de las situaciones en las que se enfrentó a decisiones autoritarias.

"Me obligan a no ser candidato (a Presidente), lo acepto. Todo por Bolivia. Pueden hacer lo que quieran conmigo, pero que no destrocen la democracia. Que no destruyan a Bolivia", expresó el dimitido mandatario.