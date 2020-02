Resaltó que no se pueden perder puntos en las tres fechas que restan

Para Russo, Boca no tiene margen de error en la Superliga

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, reiteró ayer que están “sin margen de error” en la recta final de la Superliga en la que pelean el título mano a mano con River cuando restan tres fechas y antes de recibir mañana a Godoy Cruz, de Mendoza.

“Sabemos que estamos sin margen de error y por lo general cuando pasa esto estamos más cerca de cometerlos”, analizó Russo, de 63 años, en la conferencia de prensa que ofreció en el predio que Boca posee en Ezeiza, luego de la práctica del equipo.

Boca tiene 39 puntos en la Superliga, tres menos que River, y el domingo recibirá a Godoy Cruz en La Bombonera, mientra que su clásico rival visitará a Estudiantes, en La Plata.

El equipo xeneize está invicto en el ciclo de Russo, que comenzó el 3 de enero, cuando asumió la conducción del equipo en reemplazo de Gustavo Alfaro, y tras empatar con Independiente hilvanó tres triunfos consecutivos sobre Talleres, en Córdoba, Atlético Tucumán de local y Central Córdoba, en Santiago del Estero, con mejores rendimientos cuando fue visitante.

“Sabemos que de locales debemos tener paciencia, precisión y encontrar los tiempos justos, estamos trabajando mucho en bajar la ansiedad”‘, explicó Russo, en alusión a las dificultades que encontró el equipo para resolver en La Bombonera, en el sufrido empate con Independiente (0-0) con el arquero Marcos Díaz como figura, y en el triunfo sobre los tucumanos (2-0).

“Llevamos poco tiempo de trabajo y buscamos permanentemente mejorar lo nuestro. Tuvimos avances importantes, con cosas buenas como la presión en el primer gol ante Central Córdoba y la jugada previa al penal que le hicieron a Fabra”, recordó el ex entrenador de Lanús, Estudiantes y Rosario Central, en la Argentina.

Boca jugará mañana ante Godoy Cruz, luego lo hará el viernes por la Superliga ante Colón, en Santa Fe, y después viajará a Venezuela para medirse con el Caracas, en lo que será el debut en el Grupo H de la Copa Libertadores.

En ese sentido, Russo consideró que es bueno tener un plantel con figuras y recambio, con varios nombres importantes en el banco de suplentes, como Mauro Zárate, Ramón “Wanchope” Abila o Iván Marcone, y juveniles que piden un lugar en la formación titular como Nicolás Capaldo.

“En Boca hay que tener gente importante en el banco. Existe una sana competencia, están llegando a un nivel alto y se que me costará elegir, pero eso lo tomo como algo bueno. Estamos en la etapa final del campeonato y por comenzar la Libertadores, debemos tener jugadores en distintos lugares y a un buen nivel”, aclaró Russo.

Si bien el DT no quiso revelar la formación para recibir a los mendocinos, de acuerdo a lo observado en la semana habrá una sola variante, que será el ingreso del zaguero paraguayo Junior Alonso por Lisandro López, lesionado.

Alonso será el sustituto de López, quien se fracturó un dedo del pie izquierdo y tendrá un mes de recuperación.