Niegan casos de coronavirus: "Nos preocupa el dengue"

El gerente del hospital Señor del Milagro, Juan José Esteban, desmintió un mensaje que empezó a circular ayer en redes sociales sobre supuestos casos de coronavirus en este nosocomio y pidió llevar tranquilidad.

El médico aseguró que le preocupa más el dengue, una enfermedad endémica transmitida por el mosquito Aedes aegypti, de la que ya se confirmaron 126 casos en la provincia en lo que va de la temporada y hasta el cierre de esta nota.

"Estamos muy lejos de tener esta posibilidad", dijo sobre el coronavirus, que ha generado muertes en China y algunas en países europeos y asiáticos. "Tenemos algo inmediato, que es el dengue, y hacemos alarma por algo que no es real. Me preocupa más el dengue. Que se lleve tranquilidad a la comunidad, porque, si no, esto es un caos", expresó.

Esteban pidió concentrarse en la enfermedad transmitida por mosquitos: "Descacharremos, limpiemos el domicilio, hagamos las cosas bien: tenemos índices muy altos en capital".

"Genera pánico"

El mensaje que empezó a circular en las redes parecía un parte policial que notificaba que en la madrugada de ayer 17 turistas italianos llegaron al hospital del Milagro a hacerse estudios porque eran portadores del coronavirus. Decía que la guardia del nosocomio había sido cerrada por esa razón.

Esteban advirtió que era extraño que ese mensaje saliera desde la Policía y no desde Salud Pública: "Una situación de esas características no se debe manejar de esa manera, porque genera pánico en la comunidad y es grave lo que puede pasar".

Esteban afirmó que el centro sanitario está preparado por si llegan posibles casos de coronavirus: "Hay infectólogos de guardia, está la jefa de programa y la zona de aislamiento. Todo lo que hay que hacer de acuerdo con el protocolo nacional ya lo tenemos estudiado y se va a implementar si se diera la situación real, pero no hay nada".

Desde la Policía aseguraron que ese mensaje no salió de la fuerza.

Fumigaron en el barrio Intersindical

Vecinos del barrio Intersindical se comunicaron con este diario para informar que, por un supuesto caso de dengue, autoridades de la Provincia fumigaron 150 metros en la zona de calle Río Negro al 300, esquina Radio El Mundo.

Los vecinos se quejaron por el estado de abandono y olvido en el que están los barrios. Consideraron que las calles, que no están pavimentadas y tienen grandes charcos de agua, favorecen la reproducción de los mosquitos Aedes aegypti, que trasmiten esta enfermedad.

Según se supo, al menos tres casos de dengue se confirmaron en el hospital Papa Francisco, cabecera de la zona sur. Dos de ellos se habrían contagiado en el exterior y el otro lo habría contraído acá. El gerente del hospital, Daniel Mamaní, advirtió que había muchos casos sospechosos en estudio y que todos los pacientes ingresaron con cuadros febriles.