Comenzó a gestarse “La pelea del siglo” de pesos pesados

La victoria de Tyson Fury sobre Deontay Wilder no solo significó el haber acabado con un invicto de 41 peleas sin perder, tampoco fue el quebrarle una racha de 11 defensas consecutivas.

El cinturón que le quitó al estadounidense tiene mucho valor, tanto para él como para el boxeo británico.

Con el triunfo del Rey Gitano se abrió una posibilidad única “que no se puede desaprovechar”, según afirmó Eddie Hearns, el promotor del campeón mundial de los pesos pesados Anthony Joshua: “Seríamos payasos, seríamos idiotas si no hiciéramos esta pelea porque es una oportunidad única en la vida”, reconoció acerca de un futuro enfrentamiento entre Tyson Fury y su cliente.

Ambos británicos, con todos los títulos en juego y con una bolsa que le dejaría cerca de 100 millones de dólares a cada luchador, tal como informó el periódico The Sun.

“Tenemos un dominio total de la división de peso pesado en este país. Tenemos las llaves de oro para el cáliz. Somos los reyes del mundo en el boxeo en este momento”, exclamó Hearns, haciendo referencia a que entre los dos ingleses reúnen todos los cinturones de la división (Joshua: WBA, IBF, WBO, IBO - Fury: WBC)

“Qué tiempo para el país, qué tiempo para el deporte. Tanto si eres fanático de AJ como de Fury o ambos, comprende esto: en este momento, la división de peso pesado es propiedad de Gran Bretaña”, advirtió el promotor sobre lo que podría ser “La pelea del siglo”.

Del otro lado, Gypsy King se limitó a asegurar que “si Deontay no quiere la revancha, vamos AJ ...”, confirmando que existe un tercer combate contra el norteamericano.

Aunque el contrato contempla una tercera pelea entre Wilder y Fury, Hearns estimó en Twitter que “no hace falta un tercero” y deseó “pasar directamente (al combate de reunificación) este verano (boreal)”.

“He hablado ya con AJ (Anthony Joshua) y quiere que sea su próximo combate”, declaró el promotor a la radio TalkSport, incidiendo en ese deseo de ver a su defendido próximamente contra Fury.

“Tyson Fury tiene el cinturón WBC y Anthony Joshua tiene los cinturones WBA, IBF, WBO, IBO. Hace dos o tres meses la división era propiedad de los Estados Unidos de América con Deontay Wilder y Andy Ruiz... Este combate tiene que hacerse”, sentenció.