"Chiqui" Soria preside el Concejo Deliberante

Los cinco ediles oficialistas que apoyaron la candidatura del actual intendente José María Issa (P.J) quedaron divididos luego de la polémica elección de las autoridades del Concejo Deliberante, que se llevó a cabo el jueves por la tarde.

El legislativo metanense está integrado por nueve concejales y la puja por la presidencia se inició el miércoles con una frustrada sesión preparatoria, por falta de quórum.

Cabe destacar que Oscar "Chiqui" Soria (Izquierda Popular), fue el edil más votado y había sido electo como presidente del Concejo, en forma provisoria, en diciembre pasado.

"Es evidente que Soria al igual que Anabela Sánchez se fueron del Frente de Todos y se aliaron con la oposición para ser electo como presidente del Concejo Deliberante", dijo la concejal Nancy Jaime, del Partido de la Victoria.

"No es cierto lo que están diciendo algunos medios, sobre que no fuimos a trabajar. El miércoles sí estuvimos presentes con los concejales Marcelo Cuniberti y Gustavo Toledo, pero no dimos quórum porque la oposición no quiso dialogar para consensuar los cargos", destacó Jaime.

Por eso el miércoles, cuando se convocó a los ediles a la mesa, solamente estuvieron presentes Patricia Rojas (Frente Sáenz Gobernador), quien iba a presidir esa sesión preparatoria, Oscar Soria, Anabela Sánchez, Martín Buitrago y Nancy Figueroa. Mientras que Federico Ruano había informado que no iba a poder estar presente.

La definición

Finalmente la sesión preparatoria se desarrolló el jueves por la tarde y Oscar "Chiqui" Soria fue electo como presidente del Concejo Deliberante de Metán, Buitrago (Partido Conservador Popular) quedó como vicepresidente I y Sánchez (Izquierda Popular) como vicepresidente II. Ganaron por mayoría, luego de la moción propuesta por la concejal radical Figueroa.

Por su parte, el edil Cuniberti (Movimiento Libres del Sur) había mocionado para presidente a Gustavo Toledo, a Nancy Figueroa como vicepresidenta I y a Federico Ruano como vicepresidente II.

Luego de la polémica elección quedó en evidencia la división entre los cinco concejales oficialistas, Jaime, Cuniberti y Toledo, con Soria y Sánchez, quienes representaban la mayoría en el legislativo y llegaron apoyando al intendente Issa en diferentes listas. "Soria no está preparado para presidir el Concejo Deliberante y eso quedó demostrado en los dos meses que estuvo al frente del legislativo", cuestionó Jaime.

"No traicionamos a nadie"

"Con "Chiqui" Soria no traicionamos a nadie. Lo que hubo fue dialogo y consenso con los demás concejales, lo que no pudimos tener con los que estaban en el mismo equipo que el nuestro", dijo la concejal Anabela Sánchez.

"Soria recibió malos tratos por parte de sus mismos pares del Frente de Todos, por eso no dialogó con Jaime, Cuniberti ni con Toledo", destacó.

"Ya es el presidente del Concejo Deliberante. Estamos representando al pueblo y hay que dejar de lado esas diferencias. Yo soy neutra, pretendo sumar para que Metán crezca y para tratar de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Lo que ocurrió el miércoles es lamentable", dijo Sánchez.