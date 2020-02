Salta Basket no falla en casa y suma en el Liga

Salta Basket dio una muestra más que de local se hace muy fuerte. Anoche casi que no tuvo inconvenientes en vencer a Sportivo América de Rosario por 94 a 74 en el estadio Polideportivo Delmi. Los 20 puntos de diferencia hablan claramente de la superioridad de los infernales frente al equipo que marcha último en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet.

Los parciales del triunfo fueron: 25-15, 24-13, 14-21 y 31-25. Para el equipo de Esteban Gatti sumó 18 puntos el quijaneño Emilio Stucky producto de 9 de 11 en tiros de dos puntos. Ahí nomás estuvo Matías Bernardini con 17 unidades (5 de 10 en dobles, 2 de 3 en triples y uno de uno en libres).

Los dos primeros cuartos fueron dominados con amplitud por los infernales llegando al descanso con un amplio 49 a 28. Los locales tuvieron un bache en el tercer cuarto que permitió el crecimiento de los rosarinos, lograron achicar el margen en el tanteador, pero no lo suficiente para ponerse nuevamente en partido.

Salta Basket ajustó la riendas en el último parcial para quedarse con un nuevo triunfo de local. Así llega a los 34,5 puntos en las posiciones con nueve triunfos y siete derrotas.

Stucky, el goleador de los infernales, resaltó la importancia de seguir ganando en la racha de partidos en casa. “Fue otro partido clave para hacernos fuerte de local, estamos teniendo un buen ritmo de partidos ganados y eso es positivo para nosotros”, señaló el salteño, que completó sus estadísticas con 4 rebotes, una asistencia y una perdida.

“Hoy (por ayer) no contamos con Mateo Bolívar (por enfermedad) sin embargo siempre se destapa un jugador y eso también es positivo”, dijo Stucky y agregó: “sobre el final del tercer cuarto tuvimos un poco de imprecisión, pero rápidamente pudimos entrar en el juego para cerrar el partido”.

En el final el juvenil Pablo Cornejo se llevó la ovación del público en el Delmi anotando un triple en sus primeros segundos de juego en la temporada 2019-2020 de la Liga Argentina.

Los infernales intentarán seguir por la senda de la victoria el próximo lunes cuando complete la ronda de partidos en casa frente a Deportivo Norte, a partir de las 22.

La síntesis

S. BASKET 94 S. AMÉRICA 74

C. Schoppler 10 M. Gauna 2

S. González 4 F. Palotti 7

F. Bazani 15 J. Giarraffa 18

M. Bernardini 17 T. Cooper 12

E. Stucky 18 (fi) A. Meinero 12 (fi)

D. Flis 7 J. Thomas 14

J. Hierrezuelo 5 L. Chorvat 0

M. Bolívar 0 H. Feder 7

N. Buchaillot 10 F. Zucalli 2

P. Cornejo 3 A. Mansilla 0

C. Cardo 5

DT: E. Gatti DT: H. Luna

Parciales: 25-15 (25-15), 24-13 (49-28), 14-21 (63-49) y 31-25 (94-74)



Estadio: Polideportivo Delmi (S).

Arbitros: Jorge Chávez, Nicolás Danna y Luis Chacana.