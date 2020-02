Confirmaron la primera muerte por coronavirus en Estados Unidos

Una mujer falleció este sábado en Estados Unidos debido a las complicaciones causadas por el coronavirus, informó el presidente Donald Trump en una conferencia de prensa sobre el que es el primer deceso por esta enfermedad en América.

Trump indicó que se trataba de una “mujer maravillosa, paciente de alto riesgo, de unos 50 años”, aunque no reveló más detalles sobre esta persona fallecida en Washington, donde precisamente se diagnosticó el primer caso de coronavirus en EEUU el pasado 21 de enero.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y las autoridades de salud de Washington tienen previsto ofrecer sendas conferencias de prensa para hablar de este fallecimiento y los casos revelados en las últimas horas.

En la noche de este viernes, los CDC informaron de cuatro posibles nuevos casos de coronavirus COVID-19 en EEUU, dos de los cuales en el estado de Washington, otro en Oregón y otro en California.

Los cuatro casos figuran todavía como "posible positivo" a la espera de un nuevo análisis, aunque se trata a los pacientes como si fueran casos confirmados, indicaron los CDC.

The Trump Administration took early action on coronavirus—a choice that bought time and saved lives. pic.twitter.com/XNwsUqzGKV