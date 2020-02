Supermercados chinos esperan sumarse a Precios Cuidados

El director de la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Residentes Chinos (Casrech), Eduardo González, dijo que están avanzando en los últimos detalles para lanzar su adhesión al programa Precios Cuidados, con un listado de alrededor de 200 productos.

González detalló que los supermercados chinos ofrecerán un listado en alrededor de 3.000 puntos de venta en todo el país, principalmente concentrados en la Ciudad de Buenos Aires y conurbano. En Salta hay varios supermercados chinos en la ciudad.

En este contexto, El Tribuno visitó a distintas cadenas minoristas que tienen dueños provenientes del gigante asiático y comentaron que están entusiasmados por la puesta en marcha de este programa. También aclararon que desde que se conoció la noticia no hubo ningún acercamiento oficial para hablar de este tema.

El objetivo de este programa es que los precios de la mercadería que se encuentra en los supermercados chinos sean más económicos que hasta ahora y que se sumen al programa como el resto de los supermercados.

En una recorrida por distintas cadenas minoristas, los dueños de los comercios aclararon que con la finalización de la quita del IVA en 13 productos de la canasta básica alimentaria esa mercadería tuvo un incremento de golpe y que en algunos casos superó el 20%.

"Todo aumentó con la vuelta del IVA y todavía no están acomodados de todo los precios, aumentaron el mismo porcentaje del IVA. Por ejemplo, la harina tiene el 10,5%, entonces eso aumentó", expresó la dueña de un supermercado chino de zona norte.

Aclaró que todavía no le informaron oficialmente sobre la puesta en marcha de Precios Cuidados. Sin embargo, mayoristas les informaron que quizás se aplica el programa desde febrero.

"Nos cuesta mantener los precios porque tenemos un margen mínimo para mantenerlos. Nosotros vamos a tener precios buenos, para no perder plata y no perder clientes. La gente nos dice que no tienen tanta plata, y que no pueden comprar como antes. Con la misma plata no pueden comprar como antes", agregó.

El propietario de un minimercado chino en Tres Cerritos también expresó a este medio que le gustaría sumarse al programa de Precios Cuidados.

"Nosotros esperamos que venga el Gobierno y nos ofrezca. Los precios subieron después de que volvió el IVA un 20%. Nosotros tenemos productos en oferta como azúcar o harina, casi al mismo precio. Yo creo que la solución son los Precios Cuidados para la gente, por la realidad que tiene. Mucha gente se acerca y nos pregunta por ese programa. Bajaron las ventas pero están mejorando ahora, despacio, está tranquilo. Hay poca ganancia ahora, está difícil", expresó el comerciante.

El dueño de un minimercado de zona centro también lamentó la finalización de la quita del IVA y aclaró que en su negocio los precios aumentaron entre un 20 y 30 por ciento. "La gente compra igual, dice que no queda otra, pero se nota que está un poco enojada, aunque sabe que no es nuestra culpa. Bajaron las ventas y ahora está levantando poco. La gente compra lo necesario en un súper de barrio y por ahí a las compras grandes la hacen en supermercados", finalizó.