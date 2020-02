Unas 2.268 consultas recibió el consultorio de fertilidad del hospital público Materno

Un total de 2.268 consultas, con 1.055 pacientes atendidas, registró el consultorio de fertilidad del Hospital Público Materno Infantil desde su apertura, en agosto de 2017, hasta la fecha. El lugar brinda atención gratuita a todas aquellas parejas sin obra social, residentes en la provincia, con problemas para lograr un embarazo.

Las parejas llegan al centro asistencial tras ser derivadas por un centro de salud, por motivación espontánea o anotándose a través del 08005557755.

Todas las personas pueden cuidar su capacidad reproductiva siguiendo recomendaciones: una vez al año, la mujer se debería efectuar un control que incluya ecografía, control mamario y Papanicolau. Se debe contar con todas las vacunas y tener una correcta alimentación. No consumir tabaco, alcohol en exceso ni drogas.

En el consultorio, en principio, se les hace un diagnóstico, se confecciona una historia clínica y se solicitan estudios complementarios. "En el hospital contamos con los elementos para hacer el diagnóstico de todo el factor femenino en su totalidad, llámese ecografía, un perfil hormonal y la historosalpingografia", explicó la médica Mirian Trujillo, referente de Medicina Reproductiva de la Provincia de Salta, especialista en tocoginecología, endocrinología ginecológica y ecografía ginecológica.

Los especialistas del área vienen notando un interés creciente de la población. "Lo único que nos queda como pendiente por hacerse es el estudio del factor masculino: un espermograma, pero eso de una forma y otra lo podemos salvar", señaló Trujillo.

Al ser consultada sobre los diagnósticos más frecuentes, la profesional respondió: "La mayoría son pacientes que tienen las trompas obstruidas o una baja reserva ovárica. En menor cantidad el factor masculino es responsable de la infertilidad".

Dos tipos de tratamiento

Una vez que se determina el origen de la esterilidad, a los pacientes les ofrecen dos tipos de tratamientos: de baja o de alta complejidad.

Para el primero, de estimulación ovárica, se usan medicamentos que envía el Ministerio de Salud de la Nación como hormonas y ampollas inyectables para estimular la ovulación. Se realiza el control o monitoreo del crecimiento folicular y se indica un coito programado. Este tipo de tratamiento es para jóvenes de alrededor de 30 años y con un perfil hormonal normal, trompas permeables y factor masculino con espermograma normal también.

Unas 30 pacientes han tomado este tipo de tratamiento y el 10% arrojó resultados positivos. "Las cifras están acorde a lo que describe la bibliografía. En escala, las relaciones sexuales con estimulación ovárica con coitos programados son lo que menos posibilidades o porcentajes de embarazo proporciona. Luego sigue la inseminación, la fertilización in vitro y mucho más arriba está la ovodonación", señaló la médica.

En tanto, el tratamiento de alta complejidad, que incluye la fertilización in vitro, es articulado.

Está destinado a pacientes con las trompas obstruidas, con una baja reserva ovárica o con un factor masculino grave. Deben tener menos de 40 años. "Las dos terceras partes del tratamiento se hacen en el Hospital Materno Infantil de Salta: el diagnóstico, el inicio de la estimulación ovárica y el control del desarrollo folicular. Una vez que esa paciente está en condiciones de hacerse la punción o la recuperación ovocitaria, se la manda a la maternidad pública de la provincia de Tucumán, donde se hace el tratamiento de fertilización in vitro, todo con previa aprobación de un expediente por parte del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). Desde el primer momento estamos coordinados con el personal de allá", detalló Trujillo.

El día clave de la ovulación, la paciente debe estar en Tucumán. "Ahí lo que se hace, bajo anestesia y en quirófano es la recuperación o captación ovocitaria. Se punzan los folículos para sacarlos. Los ovocitos se entregan al biólogo para hacer el proceso de fertilización in vitro en el laboratorio y después, de entre tres a cinco días, se hace la transferencia embrionaria", señaló la especialista.

Tres casos

Tres han sido las pacientes que han reunido todos los requisitos para la fertilización in vitro. "De las tres pacientes, solamente a dos se les sacaron óvulos, es decir, se les realizó la captación ovocitaria y la transferencia embrionaria pero sin resultados positivos porque estos eran esperables. Uno de los casos fue el de una paciente de 40 años con una endometriosis severa y el otro el de una paciente de 34 años con una muy baja reserva ovárica. Queda pendiente una paciente de la cual obtuvimos muy buena calidad embrionaria. Ella tiene congelados los embriones en Tucumán y está a la espera de que se los transfiera", puntualizó la doctora Trujillo.

En el sector de medicina privada, un tratamiento está valuado entre 180.000 a 200.000 pesos o más aún.

Al ser consultada sobre su opinión respecto a los casos de pacientes que han recurrido a la Justicia para lograr un tratamiento, Trujillo contestó: "Creo que al principio, cuando se aprobó la ley (26.862 de reproducción médicamente asistida) en 2013 y hasta hace unos cuatro años era más complicado que las obras sociales autoricen los tratamientos y los pacientes tenían que recurrir a la Justicia e interponer recursos de amparo, pero hoy, prácticamente el 100% de las obras sociales cubren el tratamiento de alta complejidad sin ningún tipo de peros. Yo también trabajo en la parte privada".

"Tiempo"

Se considera que una pareja tiene dificultad para lograr el embarazo cuando lo busca por el lapso de un año sin lograrlo. En el caso de las mujeres, a partir de los 35 años, los óvulos comienzan a perder su capacidad reproductiva.

En este sentido, la doctora Trujillo expresó: "Quiero recalcar a las mujeres que desean ser madres que no pierdan el tiempo. Tenemos un número finito de óvulos y no podemos ser mamás a cualquier edad. Entonces si, por ejemplo, llevo un año sin usar métodos anticonceptivos y no me quedo embarazada, tengo que consultar inmediatamente. Tuvimos casos de pacientes que vinieron a consultar hace dos años, cuando tenían 40 años y luego dejaron pasar el tiempo sin hacerse los estudios y decidieron volver. Al regreso presentaron menor cantidad de óvulos, lo cual dificulta el tratamiento".

"La fecundidad a partir de los 35 años comienza a disminuir gradualmente y a partir de los 40 mucho más bruscamente", señaló la especialista.

Los turnos para el Consultorio de Fertilidad se gestionan a través de la línea telefónica gratuita 0800 555 7755.

"También se pueden llegar al hospital para anotarse directamente. En el caso de pacientes del interior se las atiende sin turno", finalizó la doctora Trujillo.