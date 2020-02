Polémica por una contratación para la Serenata

Una nota enviada al presidente del Concejo Deliberante de Cafayate anticipa una fuerte polémica por la contratación de un servicio para la Serenata, prevista para los días 20, 21 y 22 de febrero próximo en la Bodega Encantada.

La polémica se advierte en esta oportunidad por la puja de oferentes para la prestación del servicio de sonido, iluminación, pantalla y escenario que fue adjudicada por un monto de 1 millón quinientos mil pesos.

Según la contraoferta y a través de la nota que fue enviada el 31 de enero al presidente de Concejo Deliberante, Lucas Cayata, el otro ofrecimiento fue sensiblemente menor y cumplía con las normas exigidas por el acto administrativo en cuestión.

La nota lleva la firma del empresario Miguel Angel Slame quien sostuvo además que en la apertura de los sobres se señaló "evidentes defectos" en la presentación de la oferta que finalmente resultó adjudicada , como por ejemplo que el pliego no se encontraba dentro del sobre, carecía de firma y foliatura y otros problemas señalados, conforme a lo establecido en el artículo 15 del pliego de condiciones y que hasta la fecha no fueron respondidos por los responsables del acto administrativo. "No resolvió las cuestiones previas. No cumplió con el plazo estipulado para la adjudicación. No adjudicó la oferta más conveniente para el Municipio ni para el pueblo en general", señaló el escrito.

Sobre este último punto Slame sostuvo que su oferta resultó muy inferior y de mejor calidad a la que fue aprobada, por lo cual anticipó que efectuará un pedido de nulidad a dicha adjudicación e impulsará acciones legales en contra de la Municipalidad de Cafayate por incumplimiento la carta Orgánica Municipal y de la Ley 8072, en violación al principio de transparencia y legalidad para las licitaciones públicas.