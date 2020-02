No subirá el pan, pero si habrá un aumento en el precio de facturas, prepizzas y productos especiales

La Cámara de Industriales Panaderos informó hoy que a partir del próximo 6 de febrero se registrará una suba de entre un 15% y 20% para los denominadas especialidades dentro del rubro panadería, como lo son: facturas, prepizzas, masas, salvado, etc. En diálogo con Radio Salta, Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, garantizó que el aumento solo se aplicará a las especialidades, mientras que se mantendrán los precios del pan francés y de las tortillas comunes. El dirigente subrayó que, por ejemplo, el precio de la azúcar aumentó más de un 150 por ciento en los últimos 30 días.“Es imposible seguir manteniendo el precio en los productos especiales. Los motivos son que por ejemplo, el azúcar que es un producto básico en las panaderías, a nosotros subió casi un 150% en solo 30 días. A ese nivel de aumento es imposible mantener un precio. Todo lo que lleve azúcar va a subir”, sostuvo. “No hay explicación para este tipo de aumentos. La harina por ejemplo también sigue subiendo”, expresó.

Romano puntualizó que el último aumento que se había producido en el sector fue en agosto del año pasado. “Desde agosto no tuvimos ninguna suba. ¿Qué producto no subió en la Argentina desde ese mes? Destacó que cada aumento que resuelven se traduce en una caída de las ventas. Reconoció también que no puede cargar todo el peso sobre este Gobierno que recién se inicia. “Muchos colegas me dicen que necesitan oxígeno. El oxígeno es el crédito. Cada vez que subimos el producto se nos cae el consumo y no podes salir de eso. En las tortillas por ejemplo que es un producto muy consumido en el norte tuvimos una caída del 50 por ciento.