Murió el periodista y conductor Cacho López Vélez

“Raíces Salteñas”...siempre tuvo el folclore nacional, y además es el nombre del prestigioso programa radial y televisivo del reconocido Cacho López Vélez, quien después de cursar hasta cuarto año la carrera de Ingeniería en la Unsa, descubrió que su vida estaba en los medios de comunicación.

En agosto de éste año se hubiesen festejado 34 años de vida del programa, que de manera ininterrumpida. "La idea surgió de mi inclinación por esta vocación, el sueño se hizo realidad en LV9 Radio Salta, la Voz de la Tierra Gaucha, era media hora y una vez a la semana. Luego pasé a Radio Nacional donde también vivií experiencias inolvidables. El primer amor nunca se olvida...así que volví a Radio Salta, y en aquel momento también nació la idea de llevarlo a la televisión. Empezamos en Canal 2 Cablevisión, para luego cristalizarlo en Cable Express, donde me mantuve por varios años”, comentó López Vélez.a El Tribuno.

Lógicamente que, el esfuerzo, trabajo, perseverancia y profesionalidad, le permitieron abrir nuevas puertas.

“Finalmente me tentaron depositarlo al programa a nivel nacional, y no dudé ni un instante. Hasta el día de hoy se mantiene en Argentinísima Satelital. Se emite los domingos, a partir de las 17; se repite todos los días, en diferentes horarios”, agregó el conductor salteño.

“El nombre de Raíces Salteñas lo puso mi señora: ingeniera Ana María Villa. Se trata de un programa folclórico cultural. Participan artistas folclóricos (solistas, dúos, tríos y conjuntos), y también cuerpos de baile. Se graba los días sábados en distintos lugares de la provincia. Asimismo, el programa radial se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, en Radio Salta”, enfatizó.

El programa televisivo Raíces Salteñas alcanzó importantes halagos y distinciones en las últimas temporadas, logró imponer su sello en el territorio nacional.

Alcanzamos doce premios nacional, y uno internacional, donde competimos con Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. También logramos tres premios provinciales, donde se destacaron el Sombrero Alon de Oro, y el Palmerito”, acotó López Vélez.

Un sorprendido Cacho López Vélez, por los años que transcurrieron desde aquella locura frente a un micrófono, resaltó al respecto “Mis inicios en los medios de comunicación se reflejaron en el diario El Intransigente; también escribí para Ecos del Norte, todavía recuerdo para cubría las notas en la casa de gobierno, cuando funcionaba en Mitre 23, fueron épocas de sobrado aprendizaje. Son más de tres décadas de compartir y confraternizar con el público de mi país, cada día los sentimientos se potencian y eso me motiva a seguir enchufado en mi propuesta. Siento que la familia de Raíces Salteñas es numerosa y jamás bajaré los brazos, siempre debo estar presente para mis televidentes y oyentes”, sentenció finalmente Cacho López Vélez.(El Tribuno de Salta 9 DE AGOSTO 2018 )

