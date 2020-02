El albañil que devolvió $250 mil consiguió trabajo en la Municipalidad

El gesto del albañil Saúl Jiménez fue recompensado por el intendente de General Alvear. Es que el muchacho de 31 años devolvió 250.000 pesos que encontró en una construcción y ahora consiguió trabajo en la municipalidad.

"El intendente me ofreció algo que yo venía buscando hace mucho tiempo, que es tener un laburo para poder sustentar a mi familia, así que si Dios quiere vamos a estar trabajando para la municipalidad de General Alvear", relató Saúl, quien se presentó en el área de Obras Públicas del municipio mendocino ante Walther Marcolini.

"Siempre se ha asistido a esa familia desde esa Secretaría. Pero lo importante es que empieza mañana a trabajar", comentaron desde el municipio.

Al momento de contar su experiencia, el albañil dijo: "Me ofrecieron trabajo y después de que se quemó todo (el local) empezamos a sacar el techo, saqué una puerta y arriba de los escombros estaba la plata, era mucha plata, fueron como 250 mil pesos".

"A mí me gusta trabajar, me hace falta la plata pero no de esa forma. Me gusta ganármela, levantarme a las 6 de la mañana, salir a trabajar, volver a la casa y que haya comida para mi señora y mis hijos", continuó.