Un chico de 13 años fue atacado, está grave y no hay detenidos

Un niño de 13 años fue brutalmente agredido por una patota y se encuentra internado en gravísimo estado. Lo apedrearon en la cabeza. El hecho ocurrió el domingo pasado, alrededor de la medianoche, sobre la colectora de la avenida Paraguay al 1400, en cercanías al puente del río Arias.

"Yo venía en el auto, por la colectora, donde antes había un boliche. Siempre tomo esa calle porque a veces hay problemas en la Bélgica y Paraguay y para evitar el semáforo hago ese trayecto. Iba con mi hijo Gonzalo y su perrito. Esa noche veníamos de Santa Lucía. Estábamos yendo a cargar gas y a comprar unos sándwiches. Habíamos estado en el río toda la tarde. Mi hijo estaba contento, chocho y de la nada aparecieron estos cuatro delincuentes tirandonos cosas y piedras", relató a la prensa Hector Hugo Escobar, de 47 años, chofer de remis y padre del chico, totalmente compungido por el dolor que le causó la situación. La familia reside en el barrio Arenales.

Según manifestó el hombre, el grupo de sujetos que atacaron de manera salvaje, le arrojó vasos de vino. La bebida alcohólica le cayó en el rostro a su hijo.

"Ellos venían en tumulto por el medio de la calle entonces fui frenando, me puse al costado y como tengo la ventanilla del auto rota, cuando pasé nos tiraron vasos de vino que le cayeron en la cara a mi hijo. Yo frené más adelante y como se nos venían encima saqué un cuchillo, lo mostré, pero no intenté nunca desquitarme, ni hacer nada malo. También nos tiraron piedras", sostuvo Escobar.

En ese momento, la mascota de la familia saltó por la ventanilla y el niño bajó para agarrarla. "Mi hijo ama a su perro y cuando lo agarró, estos malvivientes, a medio metro me le reventaron la cabeza con una piedra grande. El que se la tiró estaba sin remera, con una bermuda verde agua. Es alto y de tez blanca. Yo no pude llegar a tiempo. Me resbalé y me caí porque si yo llegaba lo protegía a mi hijo", expresó el hombre en medio de un llanto desconsolado.

Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga corriendo velozmente por un pasaje, al costado del río Arias, mientras que Escobar llevó a su hijo al hospital.

"Unas chicas que estaban ahí me ayudaron a socorrerlo. Ellas llamaron a la Policía pero la ambulancia se tardaba así que lo cargué en el auto y lo llevé. Los policías aparecieron después de que nos fuimos. Supe que estas chicas les pidieron que fueran a perseguir a los patoteros pero que se les rieron en la cara y no hicieron nada por ir a buscarlos", recalcó.

Coma inducido

El niño permanece internado en la terapia del Hospital Público Materno Infantil en grave estado, en coma inducido.

Su padre radicó la denuncia en la comisaría 2.

"No tenemos novedades todavía. Lo único que pedimos es que la Justicia sea dura, que estas personas paguen por lo que hicieron. Nosotros no les hicimos nada. Gonzalo está muy mal, entubado. Queremos cárcel para los agresores", expresaron familiares del niño ayer durante una conferencia de prensa.