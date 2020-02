Una fuerte polémica por la interpretación de la ley de tránsito

Un incidente mayúsculo ocasionó una agente de tránsito de Rosario de Lerma, quien increpó a sus pares de El Carril porque multaron y exigieron la entrega del carné de conducir al chofer de un automóvil, que minutos antes había cruzado en rojo un semáforo.

Es escándalo sucedió el lunes en la tarde sobre la ruta nacional 68, a la altura del barrio Las Virreinas. Allí un puesto de control de tránsito multó, por cruzar un semáforo en rojo, al conductor de un vehículo cuya acompañante era una agente de tránsito de Rosario de Lerma. La mujer, molesta por el intento de retención del carné de conducir de quien era su familiar, optó por hacer frente a los agentes de tránsito de El Carril, aduciendo ser policía de tránsito de Rosario de Lerma, y que en esa ciudad "solo se multa" cuando pasan en rojo los vehículos, asegurando que la retención del carné del multado "es ilegal".

Autoridad

La historia siguió por unos minutos más, con cruces entre la mujer y los agentes carrileños. La intervención del director de Tránsito de El Carril, Diego Andrada, puso fin a la disputa innecesaria por saber quién hacía respetar la ley, según su interpretación.

"La ley de tránsito dice claramente que, al cruzar un semáforo en rojo, al sancionado se le debe retener el carné de forma preventiva hasta que el conductor se presente ante el Tribunal de Faltas correspondiente con la multa. Es una normativa nacional la sanción a los vehículos que no respeten la señalización de los semáforos", contó el funcionario.

No es la primera vez que surge una polémica de este tipo, aunque la retención de la licencia está claramente establecida en la ley nacional.



Molestó a Andrada, según cuenta, cómo su par de Rosario de Lerma le daba otra interpretación a la ley, arguyendo que "en Rosario solo se multa, no se quita el carné, porque eso es ilegal". También puso de relieve su rol de agente de tránsito y que con multar era suficiente.

"Cruzó en rojo el semáforo en un lugar de mucho cuidado. Nosotros estamos haciendo prevención y respetando las normas nacionales. Nos molesta sobremanera que un funcionario que debe hacer respetar la ley, la interpretó de acuerdo a su conveniencia".

Andrada contó a El Tribuno que igualmente se retuvo el carné de conducir y se lo citó al conductor del automóvil para que frente al juez de Faltas de El Carril se tome el descargo. Aclaró que igualmente la multa correría y con el pago mínino, a razón de unos 6 mil pesos, aproximadamente, se reintegra la licencia.

Sin reclamo formal

La Municipalidad de El Carril consideró que el incidente no daba para algún tipo de reclamo formal ante la Municipalidad de Rosario de Lerma, considerando que fue una acción particular. No involucra de manera oficial al funcionario. "Tiende a ser mal interpretada la ley, es solo eso. Debemos enseñar y prevenir", aseguró.

"El factor humano sigue siendo el motivo principal de los accidentes de tránsito. Cruzar en rojo es una acción mecánica que pudo haber traído consecuencias".

Qué dice la ley nacional

La ley 24.449 en su artículo 72 bis señala claramente sobre la retención preventiva de la licencia, la multa y la autorización provisional para que circule. Menciona que en los supuestos de comisión de alguna de las faltas graves tales como la conducción de vehículos sin respetar la señalización de los semáforos, la autoridad de comprobación o aplicación retendrá la licencia para conducir a los infractores y la remplazará con la entrega, en ese mismo acto, de la boleta de citación del inculpado.

Dicho documento habilitará al inculpado para conducir sólo por un plazo máximo de treinta días corridos, contados a partir de la fecha de su confección. De inmediato, la autoridad de comprobación o de aplicación remitirá la licencia para conducir y la denuncia o acta de infracción respectiva al juez o funcionario que corresponda. Dentro del referido plazo de treinta (30) días corridos, el infractor deberá presentarse personalmente ante el juez o funcionario designado y podrá optar por pagar la multa correspondiente a la infracción en forma voluntaria o ejercer su derecho de defensa.