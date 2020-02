Libertad de San Carlos, rival de Juventud, perjudicado por la fiebre "festivalera"

En San Carlos hay quienes no les hace demasiada gracia la fiesta estival, ya que están que trinan con los tradicionales festivales de verano en los Valles Calchaquíes y también con la Policía. Se trata del club Libertad de San Carlos, que por estos tiempos está convulsionado por la expectativa de jugar un torneo federal y por recibir en su casa a un grande de la provincia como lo es Juventud Antoniana.

Lo cierto es que Libertad, que además comparte la Zona 4 con Peñarol, a quien le tocaría recibir el domingo en su cancha, y con Deportivo La Merced, se vería imposibilitado en su derecho de ejercer en tiempo y forma su localía en su cancha en los tres partidos de la primera ronda, debido a una “sugerencia” de la Policía de Salta que ya advirtió que no dispondrá de efectivos policiales para los encuentros en los que los sancarleños jueguen en condición de local.

Es que, casualmente, los tres fines de semana de febrero en los que Libertad hará de local (este domingo recibirá a Peñarol; el 16 será la esperada recepción a Juventud y el 23 de este mes será local de La Merced) coinciden con tres festivales folclóricos de afluencia masiva en los Valles Calchaquíes, como son el Festival de la Vendimia, en Animaná (el sábado 8); el Festival de la Uva y el Vino Patero en Angastaco (el sábado 15), y de yapa la popular Serenata a Cafayate (del 20 al 22).

Teniendo en cuenta el detalle no menor de este choque de agendas, la Unidad Regional Nº 6 de la Policía, con sede en Cafayate, le pidió al club vallista que postergue sus fechas, lo que implicaría una postergación de la definición de la ronda inicial del torneo, o que reprograme sus juegos de local para días de semana, lo que atentaría contra la organización del trabajo del plantel y perjudicaría incluso económicamente a la entidad.

Tras esto, ofuscados, desde Libertad de San Carlos recurrieron a la Secretaría de Deportes para que arbitren los medios para que Libertad pueda contar con los adicionales y así no mover las fechas.



De la cosecha y la construcción, directo a la cancha

Poco tiene que ver este entusiasta Libertad de San Carlos, cuyos jugadores, dignos de admiración, cumplirán su sueño de tener encima a los ojos de la provincia y enfrentar a Juventud Antoniana, con el profesionalismo real, con la mejor pilcha, el mejor colectivo, y con aquello que sueña un futbolista, que no es ni más ni menos que vivir solo del fútbol.

Libertad será a lo largo de este Regional Amateur el estandarte de los Valles Calchaquíes y toda una región estará convulsionada con estos gladiadores que entrenan diariamente todos los días a las 8 de la noche, porque el sol de los valles en verano quema, pero también porque la gran mayoría trabaja en las cosechas y en el rubro de la construcción. Aquellos gladiadores que solo logran juntar el plantel completo los fines de semana, ya que el resto de los días, un puñado entrena en Salta Capital junto al ayudante de campo Oscar Zacarías, y el grueso trabaja en San Carlos con su entrenador, el “profe” Bruno Juárez, que hace de todo un poco: es técnico, preparador físico, docente, psicólogo, y también un poco dirigente.

“La mayoría deja sus trabajos fuertes para venir a entrenar, y yo como técnico, pero también como preparador físico, tengo que dosificar las cargas para aquellos que trabajan en la construcción, en medio del sol, y no lleguen tan cansados. Este torneo será una linda oportunidad para que estos chicos en un futuro les cuenten a sus nietos que enfrentaron a Juventud. Hay mucha expectativa”, relató el DT Bruno Juárez.

“Contra La Merced (derrota 1-0 de Libertad en el debut) demostramos ante grandes jugadores que el fútbol es once contra once, que no hay grandes diferencias”, graficó Juárez la realidad de un club donde todo se hace muy a pulmón.