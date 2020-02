Indignación en las redes por un posible fraude de Soda Stereo a sus fans

Son una leyenda del rock argentino y están considerados como una de las bandas más fuertes de Iberoamérica. Con más de cuatro décadas de música, Soda Stereo comenzará desde el 29 de febrero la gira de Gracias Totales, que tendrá su inicio en Colombia, continuará por Sudamérica y México, luego en Estados Unidos y finalizará, hasta el momento, en Chile. Las filas de fanáticos que los esperan para disfrutarlos son interminables, pero un reciente hecho desprolijo despertó la furia de muchos y causó decepción con el grupo musical, debido a que habían evitado dar a conocer un dato clave de sus recitales que puede ser tildado de deshonesto.

Luego del fallecimiento de Gustavo Cerati en 2014, la banda perdió al líder y la pieza que completaba al tridente musical. 6 años más tarde, Zeta Bosio y Charly Alberti decidieron homenajear a su amigo, colega y guía, y ambos, en diálogo con la prensa, dieron novedades sobre las próximas presentaciones que harán. “La idea de reemplazar a Gustavo no está nunca. Es irreemplazable. De hecho, está Gustavo también en el show”, aseguraron.

Así fue como difundieron un video en el que confirmaron quiénes serán las figuras que los acompañarán en el escenario: Chris Martin -cantante de Coldplay-, Gustavo Santaolalla, Julieta Venegas, Benito Cerati, Rubén Albarrán, Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Álvaro Henríquez, Juanes, Mon Laferte, León Larregui, Draco Rosa y Fernando Ruíz Díaz. Sin embargo, miles de usuarios de Twitter comenzaron a repudiar a la banda cuando Alberti se encargó de aclarar un detalle muy importante respecto a este tema. "Los invitados participan de una forma que corresponde con lo que queríamos, necesitábamos que estén presentes en todos los shows y ellos también lo quería, pero la realidad es que la gran mayoría de ellos están de gira con sus bandas. En principio lo que hicimos fue filmarlos a todos. Y esas filmaciones nos van a permitir que, según el show – nadie sabe cual, es una sorpresa – el artista pueda a estar de forma presencial o en video", precisó el baterista.

Este último punto provocó una ola de furia y varias personas se volcaron a la red del pajarito para plasmar el rechazo a la acción de Soda Stereo, en especial teniendo en cuenta que muchos ya adquirieron sus entradas. Uno de los tuits más viralizados fue el del periodista y escritor Diego Mancusi, quien lanzó un duro comentario cargado de humor irónico. "Va a estar Chris Martin. - Uh mortal, dame una entrada. - Tomá, son 3637 euros. - Áspero, pero bueno, tomá, todo por ver a Soda con Chris Martin en vivo. - Gracias. Pero nadie dijo que Chris Martin va a estar físicamente, eh. Va a estar con el alma. Esto tiene que ser delito", sentenció indignado.

- Va a estar Chris Martin.

- Uh mortal, dame una entrada.

- Tomá, son 3637 euros.

- Áspero, pero bueno, tomá, todo por ver a Soda con Chris Martin en vivo.

- Gracias. Pero nadie dijo que Chris Martin va a estar físicamente, eh. Va a estar con el alma.



Esto tiene que ser delito. https://t.co/ZThJgmfL1g — Diego Mancusi (@diegomancusi) February 5, 2020

Frente a su salida "cómica", varios seguidores de la banda, fanáticos y otros no tanto, se sumaron a su descargo entre lapidarios mensajes: "Están robando", "Están en la moda canchera y digital, se olvidaron del formato analógico y táctil", "te venden un concepto", "Nos están afanando", "No sé por qué pero me imaginé que esto iba a pasar", fueron algunos de ellos.

Mientras la gente en la red se descarga por la omisión y la jugada "poco honesta" de la banda de rock, el baterista de Soda, como para cerrar con broche el auto y terminar de estrellarse,añadió: "Probablemente esta sea la última vez que la gente vea a Soda Stereo en vivo". ¡Arde Troya!

Exitoína