Argentina venció a Colombia 2 a 1, gritó campeón y clasificó a los Juegos Olímpicos

Con sufrimiento, pero también con fútbol y garra, la Selección Argentina Sub-23 venció a Colombia por 2 a 1, ganó el cuadrangular una fecha antes del final y, lo mejor de todo, es que logró clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al adjudicarse la primera plaza del certamen.

Con goles de Agustín Urzi y Nehuén Pérez, Argentina se quedó con un partido picantísimo, en el que, además, se quedó con un jugador menos por la expulsión Urzi, luego del descuento de Colombia, a través de Edwin Cetré, de penal.

El partido fue de ida y vuelta desde los primeros minutos. Argentina se apoyó en sus jóvenes más creativos para llevar peligro al arco rival y con presión alta, la albiceleste tuvo dos buenos remates desde media distancia a través de Julián Álvarez y Agustín Urzi.

Colombia, empujado por su gente en un estadio colmado, también generó peligro.

Sobre los 23 minutos, otra buena combinación colectiva posibilitó a Nicolás Capaldo lanzar al arco y encontró una buena respuesta del arquero Ruiz

Urzi también probó de media distancia y la pelota salió cerca. El entrenador Fernando Batista mandó a la cancha a Matías Zaracho y Argentina se plantó definitivamente en ataque. El juvenil de Racing tuvo la primera chance clara pero le pegó sin fuerzas a la pelota, en cambio, Urzi no se equivocó y sacó un terrible zapatazo desde afuera del área para clavar la pelota en el ángulo. A partir del primer tanto, el equipo argentino se soltó y Colombia entró en el nerviosismo. Sobre todo cuando el defensor Nehuén Pérez fue a buscar un tiro de esquina y de cabeza venció al arquero cafetero, para marcar el segundo tanto.

Cuando parecía que Argentina podía encaminarse a la victoria, en el minuto 22 Colombia logró el descuento con un tanto de penal de Edwin Cetré y acto seguido, Agustín Urzi vio la roja en una reacción infantil. Tras el gol colombiano, el partido levantó temperatura y Urzi reaccionó de forma desmedida tras un cierre de un defensor, al que le pegó una patada sin pelota, lo que valió su expulsión.

Desde allí, el equipo dirigido por el Bocha Batista se dedicó a aguantar los últimos minutos, en los que Colombia pudo haber llegado a la igualdad en un par de ocasiones, hasta el último minuto de los seis que adicionó el árbitro.

Con el pitazo final, los juveniles festejaron en el campo de juego la clasificación a los Juegos Olímpicos, además de haberse consagrado campeones en este cuadrangular final.

La albiceleste llegó hasta este trascendental choque con puntaje ideal luego de cinco partidos ganados (ante Colombia 2-1, Chile 2-0, Ecuador 1-0, Venezuela 4-1 y Uruguay 3-2).

La frutilla del postre será vencer a Brasil, el domingo a las 22.30, en el clásico sudamericano para cerrar un Preolímpico inolvidable.

Previamente, Brasil y Uruguay igualaron 1 a 1, un resultado que no favoreció a ninguno de los dos. Ambos buscarán la segunda plaza el domingo.

La síntesis

Argentina: Facundo Cambeses; Hernán De la Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo; Fausto Vera, Nicolás Capaldo; Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Agustín Urzi; y Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

Colombia: Esteban Ruiz; Edwin Hererra, Willer Ditta, Eddie Segura, Gabriel Fuentes; Kevin Balanta, Eduard Atuesta; Nicolás Benedetti, Jorge Carrascal, Edwin Cetré; y Johan Carbonero. DT: Arturo Reyes.

Goles en el segundo tiempo: 4m Urzi (A); 7m Pérez (A); 21m Cetré, de penal (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Matías Zaracho por Capaldo (A); 10m Ricardo Márquez por Carbonero (C) y Mender García por Benedetti (C); 28m Jaime Alvarado por Balanta (C); 34m Tomás Belmonte por Mac Allister (A); 46m Nazareno Colombo por Álvarez (A).

Incidencias en el segundo tiempo: 23m expulsado Urzi (A), por agresión sin pelota.

Estadio: Alfonso López, Bucaramanga - Árbitro: Piero Maza (Chile).