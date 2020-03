Medrán le apunta al mediocampo de Central Norte

Central Norte, con la enorme satisfacción de haber conseguido su primera victoria de visitante en Entre Ríos y con algunas interrogantes en el equipo, comenzará a trabajar pensado en Douglas Haig, al que recibirá el viernes a las 22, en el estadio Martearena.

La goleada frente a Depro (4 a 1) debilitó el mediocampo azabache, ya que Matías Iglesias se fue expulsado y Osvaldo Young tuvo que dejar el campo de juego, producto de una sobrecarga en el isquiotibial de su pierna izquierda.

Con este panorama, Ezequiel Medrán tendrá que implementar al menos una variante para enfrentar a Douglas, que llega golpeado tras perder de local con Villa Ramallo 5 a 2.

El técnico cuervo tiene dos opciones a disposición para cubrir la ausencia de Iglesias en el círculo central, siempre y cuando Young llegue en condiciones al partido.

Medrán podría recurrir a Joaquín Iturrieta, quien justamente el sábado pasado ingresó por Young en Entre Ríos y cumplió.

El exvolante de Juventud y Gimnasia no venía sumando minutos desde el arranque por su bajo nivel.

Nicolás Issa es la otra alternativa que tiene el DT cuervo. El mediocampista no tuvo participación en las últimas tres presentaciones de Central Norte, primero porque tuvo que cumplir una fecha de sanción, luego sufrió un pequeño desgarro y el fin de semana no fue convocado por el entrenador.

Otra decisión que deberá tomar Ezequiel Medrán para enfrentar el equipo de Pergamino, es si Fabricio Reyes, máximo goleador azabache, volverá a titularidad o mantendrá en el once a Nicolás Ledesma, quien marcó su primer gol con la camiseta de Central frente a De pro.

La Perla, recuperado de una sobrecarga, estaría en condiciones de volver, aunque la última palabra la tiene el DT.