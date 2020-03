Real Madrid se quedó con el derby y la cima

</TIT-PRIDEP-48>

Real Madrid se quedó con el clásico ante Barcelona, que tuvo al astro Lionel Messi como titular, con el triunfo por 2 a 0 y le arrebató la punta de la liga española en el partido correspondiente a la fecha 26.

El brasileño Vinicius Jr. y el español de origen dominicano Mariano Díaz marcaron los goles en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Real Madrid se recuperó de la derrota inesperada ante Levante para situarse una vez más en la cima del campeonato con un punto de diferencia sobre Barcelona (56 a 55).

El derby español, con el astro portugués Cristiano Ronaldo como espectador de lujo en su palco, fue vibrante e intenso, de principio a fin. Barcelona impuso condiciones en el primer tiempo con el control de la pelota y algunas situaciones de peligro.

Messi, en un partido donde no sacó diferencias y estuvo impreciso en el toque final, dispuso de una ocasión clara (30m), pero Courtois desvió su remate en el mano a mano. El arquero belga tuvo una nueva intervención, cuatro minutos después, esta vez ante el brasileño Arthur.

La intensidad que imprimieron ambos dejaron el resultado abierto en todo momento, porque los madrileños estuvieron atentos a la contra.

Real Madrid mejoró su producción en la segunda parte con más participación del uruguayo Valverde, Kross e Isco. Barcelona no pudo controlar el mediocampo desde entonces y el local ganó terreno.

Ter-Stegen respondió ante los avances del Madrid. Primero con un remate de media distancia de Isco que evitó con una volada a mano cambiada. En la segunda necesitó de la ayuda de Piqué quien evitó sobre la línea el primer gol del partido.

El primer gol del elenco merengue llegó con la proyección de Vinicius Jr., luego de un pase de Kroos. El remate del joven brasileño se desvió en Piqué y venció la resistencia de Ter-Stegen.

A partir de allí, el Barcelona atinó a responder con una escapada de Messi, pero Marcelo concretó un quite estupendo cuando el rosarino se disponía a otro mano a mano con el imbatible Courtois.

Real Madrid mantuvo el nivel y en los minutos finales, con la velocidad del ingresado Mariano, aseguró el clásico para volver a la punta en un momento clave del certamen.

Sergio Ramos, con 44 partidos, se transformó en el jugador con más presencias en los clásicos y Messi, con 43 asistencias, desplazó a Xavi como el futbolista con más choques ante Real Madrid para Barcelona.