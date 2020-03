Juventud debuta con San Antonio, Gimnasia con La Merced en Chicoana

Quedó definido el fixture de la segunda ronda del Regional Amateur, donde ocho equipos salteños siguen en carrera por el ascenso.

ZONA 1

1ra. fecha - 15/03/2020

Juventud vs. San Antonio

El Carmen vs. Monterrico



2da. fecha - 22/03/2020

Monterrico vs. Juventud

San Antonio vs. El Carmen



3ra. fecha - 29/03/2020

Juventud vs. El Carmen

Monterrico vs. San Antonio

4ta. fecha - 05/04/2020

San Antonio vs. Juventud

Monterrico vs. El Carmen

5ta. fecha - 12/04/2020

Juventud vs. Monterrico

El Carmen vs. San Antonio

6ta. fecha - 19/04/2020

El Carmen vs. Juventud

San Antonio vs. Monterrico

Zona 2

1ra. fecha - 15/03/2020

A.H. Zapla vs. Talleres

Tabacal vs. Sp. Alberdi

2da. fecha - 22/03/2020

Sp. Alberdi vs. A.H. Zapla

Talleres vs. Tabacal

3ra. fecha - 29/03/2020

A.H. Zapla vs. Tabacal

Sp. Alberdi vs. Talleres

4ta. fecha - 05/04/2020

Talleres vs. A.H. Zapla

Sp. Alberdi vs. Tabacal

5ta. fecha - 12/04/2020

A.H. Zapla vs. Sp. Alberdi

Tabacal vs. Talleres

6ta. fecha - 19/04/2020

Tabacal vs. A.H. Zapla

Talleres vs. Sp. Alberdi

Zona 3

1ra. fecha - 15/03/2020

La Merced vs. Gimnasia

Dep. YPF vs. Cuyaya

2da. fecha - 22/03/2020

Cuyaya vs. La Merced

Gimnasia vs. Dep. YPF

3ra. fecha - 29/03/2020

La Merced vs. Dep. YPF

Cuyaya vs. Gimnasia

4ta. fecha - 05/04/2020

Gimnasia vs. La Merced

Cuyaya vs. Dep. YPF

5ta. fecha - 12/04/2020

La Merced vs. Cuyaya

Dep. YPF vs. Gimnasia

6ta. fecha - 19/04/2020

Dep. YPF vs. La Merced

Gimnasia vs. Cuyaya

Zona 4

1ra. fecha - 15/03/2020

Dep. Michel vs. El Galpón

Atl. Concepción vs. Sp.Guzmán

2da. fecha - 22/03/2020

Sp. Guzmán vs. Dep. Michel

El Galpón vs. Concepción

3ra. fecha - 29/03/2020

Dep. Michel vs. Concepción

Sp.Guzmán vs. El Galpón



4ta. fecha - 05/04/2020

El Galpón vs. Dep. Michel

Sp. Guzmán vs. Concepción

5ta. fecha - 12/04/2020

Dep. Michel vs. Sp. Guzmán

Concepción vs. El Galpón

6ta. fecha - 19/04/2020

Concepción vs. Dep. Michel

El Galpón vs. Sp. Guzmán