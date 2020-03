Verónica Ojeda: "Hace 9 meses que Diego no ve a su hijo"

Tras bastante tiempo alejada de la televisión, apareció Verónica Ojeda para contar que está indignada con la lejanía de Diego Maradona con su hijo, Dieguito Fernando.

Diego está instalado en Buenos Aires hace bastantes meses, ya que es el Director Técnico de Gimnasia, y aún con esa facilidad de cercanía hace meses que no lo ve a su hijo, ni siquiera el 14 de febrero que fue su cumpleaños.

“El padre estuvo invitado. Tenía la intención supuestamente de ir, pero nunca llegó. Fue en Ezeiza, en un salón tipo pelotero que le armé para los compañeritos, pero no sé por qué no vino”, comentó Verónica en diálogo con el programa Confrontados.

“Yo había invitado también a las hermanas de Diego, que vinieron y me dijeron ‘mirá que mi hermano está por llegar’. Yo les contesté que tenía tiempo hasta las 9 (de la noche) para cortar la torta, pero mucho más no podía esperar… Al nene no se lo dije porque ya me pasó de adelantarme y decirle a mi hijo ‘vas a ir a tal lugar, vas a ver a tal persona’, y entonces él se emociona y después las consecuencias las sufro yo”, agregó.

“No tengo relación con él. Hace como nueve meses que no habla con su hijo. Fue cuando volvimos de México. Sobre lo que pasó en Sinaloa no voy a hablar por respeto a mi hijo”, finalizó muy trsite ya que los asistentes de Diego no le pasan sus llamados.

Fuente: Pronto