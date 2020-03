Con Tinelli en el norte, se lanzó la perforación de ocho pozos

El gobernador Sáenz rubricó un Acta de Compromiso con el Gobierno nacional y empresas del sector privado para la perforación de reservorios de agua, que brindarán asistencia a comunidades de Santa Victoria Este: Paraje "La Misión", Paraje Santa Victoria, Alto La Sierra, Coronel Juan Solá y Misión La Paz. Las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses. Rubricaron el acta, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, la empresa Pampa Energía, Fundación La Flia y la Fundación YPF, para la construcción de ocho pozos de agua, distribuidos entre los departamentos San Martín y Rivadavia.

De esta manera, en el marco de la emergencia sociosanitaria y el plan Argentina contra el Hambre, mediante la prestación y colaboración recíproca entre los firmantes, se planificará, diseñará y supervisarán la perforaciones.

Los proyectos ejecutivos de obra estarán a cargo de Aguas del Norte y la construcción será realizada por la Fundación Pampa Energía, Fundación La Flia y la Fundación YPF. Una vez finalizados los trabajos, la provincia de Salta se encargará del mantenimiento.

A través del documento rubricado ayer el Consejo Nacional de Coordinación de Planes Sociales dictará cursos, seminarios y talleres, referidos a producción de alimentos saludables, redes de comercialización de la producción local y apoyo para la capacitación de recursos humanos.

La empresa Toyota, de acuerdo a su plan de responsabilidad empresaria, hizo entrega de una ambulancia para el hospital de Santa Victoria Este.

Gustavo Sáenz destacó la presencia de funcionarios nacionales en el lugar, agradeció la colaboración del sector privado: "Desde aquí le estamos mostrando al país que se puede trabajar de manera unida, mancomunada y solidaria".

Y prometió: "Vamos a cambiar la historia".

Por su parte, Victoria Tolosa Paz, del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, señaló que "años hacía que este drama ocurría en Santa Victoria y lo que hicimos fue mirar para adelante y buscar soluciones a este drama".

El intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, agradeció la ayuda brindada por los gobiernos provincial y nacional, y destacó que "con este tipo de acciones nos están provocando una gran sonrisa. Este problema lo arrastramos desde hace muchos años pero nunca se lo mostró".

A su turno, el presidente de la Fundación La Flia y conductor televisivo, Marcelo Tinelli, señaló: "Realmente estas comunidades wichis vienen sufriendo este problema que no es de ahora, esto estuvo y no se visibilizó durante mucho tiempo. Si nos quedamos en el momento en el cual no fue visibilizado, nunca vamos a avanzar, por eso avancemos. Este es un momento de la Argentina que nos necesita a todos unidos, es la Argentina con todos. Una Argentina solidaria, pensando en los que menos tienen". "Gracias, porque quería conocerlos y estar con ustedes".

Los dos primeros pozos que construye la Fundación Pampa Energía están ubicados en Santa Victoria Este y en el paraje Misión La Esperanza.

En la provincia de Salta, Pampa Energía tiene activos de petróleo y gas, de generación eléctrica y una participación en la empresa Refinor, que procesa y distribuye combustibles.