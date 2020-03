Regional del Noa: siguen los tucumanos y la U juega el domingo

Luego de varias reuniones, de portazos, de llamadas cruzadas y “roscas”, finalmente el Torneo Regional del NOA se jugará como sucedió en los últimos años, con equipos salteños, tucumanos y santiagueños, tal cual lo pidió la Unión Argentina de Rugby en su último comunicado pero instrumentando una nueva mesa de diálogo y de toma de decisiones. Desde ayer la noticia corrió en los pasillos de los clubes y de las uniones y desde temprano se daba por hecho que el principal campeonato de la ovalada en el noroeste iba a mantener su formato original y a todos sus protagonistas. Es decir, el Regional se jugará como estaba previsto, con un certamen principal denominado “Súper 10” (zona campeonato) y una zona de ascenso. Todo se hizo oficial por la noche.

En el Súper 10, Salta tiene un solo representante, Universitario RC, que debutará finalmente contra su homónimo de Tucumán y último campeón este domingo 15, tras el acuerdo definitivo al que arribaron los dirigentes tucumanos y los de la Unión Argentina.

Es que la UAR y las uniones provinciales que integran el NOA protagonizaron una verdadera novela de verano.

Todo comenzó cuando la casa mayor del rugby nacional solicitó la creación de un comité que tome las riendas del tradicional torneo que siempre administró Tucumán. Y desde esta provincia explotaron. Salteños y Santiagueños pasaron a tener el poder que nunca supieron tener y estaban dispuestos a ejercer el control del certamen con las asignaciones económicas que la UAR iba a enviar como en cada temporada, para costear el transporte de cada club cuando juega de visitante. Sin embargo, la UAR no permitió la deserción de los URT y a cambio del comité que pidió, decidió darle vida a una mesa de presidentes permanente y un representante de la propia UAR. A nadie le servía la disolución por razones competitivas y hasta políticas.

En definitiva, el Regional se jugaría desde este fin de semana. Por la primera fecha del Súper 10 se enfrentarán el domingo Uni de Salta con Uni de Tucumán, mientras que el resto jugará desde el 21 de marzo: Tucumán LT vs. Tucumán Rugby, Natación vs. Old Lions de Santiago, Los Tarcos vs. Huirapuca y Jockey de Tucumán vs. Cardenales.

En la zona ascenso participarán Gimnasia y Tiro, Tigres, Tiro Federal, Jockey de Salta, Santiago LT, Santiago Rugby, Corsarios y Bajo Hondo.