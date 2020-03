Quito Leccese le aportará experiencia y buen gusto a su propuesta como solista

La experiencia, hoy es su mejor aliada, su camino lo empezó a construir hace más de tres décadas, jamás imaginando que llegaría a los escenarios más importantes del territorio nacional, además de inolvidables viajes al exterior.

Quito Leccese decidió regresar al primer amor, y desde hace un par de meses, se volvió a abrazar a su carrera como solista.

Este reconocido abogado salteño, nació en la ciudad de Rosario de la Frontera. Su carrera universitaria la realizó en San Miguel de Tucumán.

El primer paso

“Casualmente en el ‘Jardín de la República’ me lanzé como solista, a la par de mis estudios. En mi pueblo natal y desde pequeño, ya tenía una excelente comunión con la música y el canto. En aquella época era para solventar gastos y despuntar el vicio. A fines de la década del ‘80 regresé a mis pagos con el título de abogado. Al poco tiempo conformé el grupo Identidad, junto al recordado Ciro Arias (papá de Paola) y Jorge ‘Cholonga’ Navarro. Aprendí bastante con este conjunto,sobre todo a enfocarme con mayor profesionalidad en esta carrera artística”, comentó Leccese.

Luego de algún tiempo, éste guitarrista y cantor volvió a ser solista, hasta que conoció a la aerofonista Mariana Cayón.

Músico y representante

“El primer proyecto con Mariana fue grabar un disco compartido, donde cada uno incluyó 6 temas. Luego decidí ser representante y guitarrista de su banda. Fueron 17 años de emparentarnos con los escenarios, desfilamos por las convocatorias más importantes del país. Además, realizamos numerosas giras por el extranjero, donde dejamos bien sentado el prestigio de nuestra provincia. Grabamos diez discos a lo largo de ese tiempo. Fue una hermosa etapa”, sentenció el artista.

En el 2011, Quito fue tentado para ingresar a Los Ceibales...no dudó en aceptar y rápidamente se puso el traje de gaucho.

Con el grupo

“Era una nueva experiencia y no quería dejarla pasar, sobraba talento para volcarlo sobre las tablas. Grabamos el disco Poesía. Unos años después decidimos fundar Ceibales de Salta, junto con Adrián Fleita, Matías Chávez Díaz y Hernán Espina Miranda. Fue una de mis mejores etapas dentro de la música. Innumerables fueron los escenarios por donde llevamos nuestro repertorio, reflejábamos canciones bien elaborados, tanto en lo musical como en lo vocal. En el estudio de grabación sellamos el disco ‘Por siempre Ceibales’, que tuvo un enorme impacto en la gente. Viajamos por diferentes ciudades de Europa, además de tres giras por Estados Unidos. Me costó demasiado tomar la decisión de dar un paso al costado, pero era lo que me dictaba el corazón. La amistad con los muchachos se mantiene intacta, y ellos entendieron mi postura”, enfatizó el folclorista.

No hay tiempo para perder...Quito ya está afilando la punta “El debut como solista lo tuve el 8 de febrero en la localidad de Animaná. Ahora, estoy preparando un espectáculo para el sábado 14 de este mes, en San Carlos, más precisamente en el local El Caedero, un lugar de encuentro poético cultural. La banda que me está acompañando está conformada por mi hijo Franco Leccese Cayón (bajo), Mauro Bravo (bandoneón), Ezequiel “Charango” Chávez (percusión y voz) y Roberto Carlos Quiroga (primera guitarra y voz)”, dijo.

Redoblar esfuerzos

“En breve comenzaré a grabar mi disco. No se sabe en que momento el canto deja de ser un juego para transformarse en un compromiso que como salteños llevamos en el alma, con la mayor responsabilidad que nos dejaran nuestros grandes maestros que forjaron nuestra música, y que nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos para hacer las cosas cada día mejor”, acotó finalmente Quito Leccese.