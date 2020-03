El Ballet sumará la formación en danzas contemporáneas

Los cuerpos de danza y música de la provincia cuentan los días para concretar sus presentaciones y abrir la agenda de actividades.

Uno de los cambios más fuerte se podrá ver en el Ballet de la Provincia, que si bien no modificó los planes de estudio, sí abre la posibilidad de concretar la formación de ballet contemporáneo.

Desde la dirección del Instituto de Música y Danza, Gustavo Carrizo adelantó que el Ballet de la Provincia es uno de los espacios donde más cambios se van a generar, ya que se analiza la formación de bailarines de danza contemporánea sin que esto signifique recortar la excelencia del ballet clásico y la formación de los jóvenes.

“Es una escuela que tiene casi mil personas que acceden a esta formación en forma gratuita. Y en este camino de formación de bailarines se van presentando limitaciones y puertas que se cierran”, explicó Carrizo, a la vez que agregó que no se modifica la currícula, pero se da la posibilidad de que se puedan formar de manera paralela con otras herramientas y otras expectativas de trabajo.

Esta formación se presentará en abril, con el ingreso de nuevos profesores y estudiantes que parten desde los 7 a 9 años. A los 9 se inicia la carrera profesional que finaliza a los 16. “La idea es poder generar un espacio de ingreso al ballet estable o ser el refuerzo de la formación”, expresó Carrizo, que recordó que hay obras como el Lago de los Cisnes que se presentará este año y que requiere de un número alto de bailarines.

Carrizo expresó a El Tribuno que desde la Secretaría de Cultura se están organizando redes de trabajo para que la “cultura esté accesible a todos”.

El primer paso fue el encuentro del Foro de Cultura, que contó con la presencia de los representantes del área de todos los municipios.

El director recordó que también se debe trabajar acorde a los presupuestos con los que se cuenta.

Desde la promoción musical del IMD expresaron que se mantendrán los encuentros didácticos, que tienen una muy buena convocatoria en todas las áreas.

Por su parte, Noam Zar, director de la Orquesta Sinfónica de la Provincia, destacó que los músicos salteños ya realizaron encuentros didácticos con la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, que tuvo una gran repercusión entre los jóvenes estudiantes.

Al respecto, Zar destacó que en sus encuentros con la Sinfónica de Israel pudo tomar contacto con las formas de trabajo que se tiene con los más jóvenes interesados en el aprendizaje de la música y la danza. “Los profesionales de Israel trabajan con los chicos hasta las 11 y luego desde los 17 años. No trabajan con la edad intermedia, porque aseguran que no tienen los intereses puestos en otros temas”, explicó el director de la Sinfónica Provincial.

Desde el IMD destacaron también que todos los inicios de temporada sean en forma gratuita.

“La promoción y concreción de actividades tiene mucho que ver con lo presupuestario. Generar contenidos nuevos, invitar directores, músicos, coreógrafos se puede hacer si se generan ingresos”, agregó Carrizo, que explicó que la cultura no se vende y es un hecho transformador, y si bien se puede llegar a cobrar, los costos serán bajos y accesibles.

Este sábado es el turno del Ballet Folclórico de la Provincia. El pago en boletería será agua para entregar a las comunidades del norte de la provincia y se está negociando el pago de los impuestos por los derechos de autor. La presentación será en la Casa de la Cultura.

El Ballet de la Provincia se presentará del 1 al 3 de abril, con una serie de encuentros didácticos en la teatro Provincial. Carrizo destacó que “según lo expresa la ley, se realizarán las convocatorias a concursos para cubrir y renovar cargos".

