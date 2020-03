Coronavirus: No se suspenden las clases en la provincia

Desde el Gobierno provincial difundieron que, por ahora, las clases no se suspenderán en la provincia por la pandemia del coronavirus. Remarcaron que en Salta todavía no hay casos confirmados. Educación pide que las personas que estuvieron en zonas críticas no vayan a clases durante dos semanas.

Ayer la Universidad Nacional de Salta dio marcha atrás con la postergación del inicio de clases. Días atrás habían comunicado que en vez de arrancar el 16 lo harían recién el 25. Ahora se volvió a la fecha original.

La Universidad Católica de Salta informó que hasta el momento el dictado de clases en sus sedes se desarrolla con absoluta normalidad.

No obstante, autoridades de la Universidad se encuentran trabajando en un plan de contingencia para ofrecer a toda la comunidad educativa aulas y clases virtuales que se activarán en caso de ser necesaria la suspensión de actividades presenciales.