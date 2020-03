Un atleta olímpico argentino dio positivo por coronavirus

El ciclista argentino Maximiliano Richeze, que corre en la elite del ciclismo mundial con el equipo UAE Emirates, confirmó este viernes mediante un posteo en su cuenta en la red social Instagram que padece coronavirus.

“Ha llegado el momento de que mi equipo se vaya a casa, pero desafortunadamente para mí, el viaje de regreso se pospuso. He dado positivo al coronavirus, por lo tanto, mi período de cuarentena se prolonga”, comenzó su relato el deportista de 37 años que participó de los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la modalidad ciclismo de ruta y ganó la medalla dorada en los Panamericanos de Lima 2019.

No obstante, el oriundo de Bella Vista, intentó llevar tranquilidad. “Gracias a dios no tuve sintomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace optimista. Estoy a cargo de un equipo médico muy profesional, a quien agradezco todo lo que está haciendo.Espero que también llegue pronto para mi el momento de abrazar a mi familia”, esbozó.

“Como siempre digo, estos son nuevos retos que me pone la vida, y de los que voy a salir más fuerte! ????????”, concluyó Richeze, quien se encontraba en Abu Dabi participando de la Vuelta a Emiratos (UAE Tour), certamen cuya dos últimas etapas fueron anuladas a raíz del coronavirus.

El argentino, un avezado corredor, es el lanzador en el pelotón del ciclista colombiano Fernando Gaviria, que también dio positivo por coronavirus.

Entre algunos de los principales logros de Richeze se destacan el Campeonato Panamericano de Ruta en 2012 en Mar del Plata, dos etapas en 2007 del reconocido Giro de Italia y el Campeonato de Argentina de Ruta el año pasado en las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.