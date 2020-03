Central Norte, con algunos cambios

El plantel de Central Norte viajó anoche rumbo a Corrientes, donde mañana, a partir de las 19, enfrentará Boca Unidos con el control del árbitro Guillermo González, a puertas cerradas para el público ante una nueva disposición por la pandemia del coronavirus.

Para el compromiso con los correntinos, el DT Ezequiel Medrán aún no confirmó los titulares. El entrenador sí tiene que introducir una variante entre los titulares, por la expulsión de Leandro Beterete (suspendido un partido), en el triunfo frente Douglas Haig y en su lugar ingresaría Pablo Figueroa, que vuelve a jugar luego de recuperarse de una intervención quirúrgica. Pero en la práctica de ayer, en turno matutino, no entrenó Guillermo Cosaro, afectado por una dolencia y quedó al margen de la presentación en la capital correntina. El lugar de Cosaro sería cubierto por el “Vasco” Leandro Basterrechea.

Otro movimiento en la alineación azabache y a lo que podría recurrir Medrán para el armado del equipo y en la zona de ataque es la inclusión de la “Perla” Fabricio Reyes, quien desde hace 3 partidos no juega debido a una lesión y por cuestiones tácticas. El posible ingreso de la “Perla” Reyes se produciría por Gonzalo Ríos, para conformar la dupla ofensiva con Nicolás Ledesma.

En consecuencia, Central Norte para enfrentar a Boca Unidos formaría con: Mauricio Pegini; Pablo Figueroa, Federico Rodríguez, Leandro Basterrechea y Maximiliano Padilla; Enzo Gaggi, Osvaldo Young, Nicolás Issa, Carlos Arriola; Nicolás Ledesma y Fabricio Reyes.

La nómina de la delegación cuerva conformada de 18 futbolistas se completó con: Lucas Rodríguez, Fausto Apaza, Gian Franco Arellano, Matías Iglesias,Juan Rivas, Mauro Barraza y Gonzalo Ríos.