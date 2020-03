Esther Guanca (capital): ¿Cómo se hace para saber si me devuelven el 15% que anunció el Gobierno?

Buen día Esther. Desde hace unos días AFIP está haciendo la devolución del 15% de las compras con tarjeta de débito para aquellos beneficiarios jubilados y pensionados que reciben la mínima, asignaciones universales o por embarazo y también pensiones no contributivas (PNC) por incapacidad, por vejez y para madres de siete hijos. Esta devolución del 15% se aplica sobre el total de la compra, no solo sobre IVA.

La devolución se hace a las 24 horas de haber hecho la compra, a menos que la compra se haya realizado luego de las 17 horas, porque en ese caso la devolución se acredita a las 48 horas.

Por mes se devuelven hasta $700, aunque en el caso de aquellos beneficiarios que reciben más de una prestación llega a $1.400, como en el caso de quienes reciben la AUH o tienen jubilación y pensión mínimas.

Es una buena oportunidad para comenzar a pagar las compras con tarjeta de débito y recuperar una parte al menos, $700 o $1.400 vienen muy bien en estos tiempos.

Edgar Siares (Metán): el mes que viene cumplo 65 años. Tengo aportes en la Municipalidad del 89 al 98. Después trabajé como remisero, pero en negro. ¿Tengo chances de jubilarme?

Buen día Edgar. Aún esta vigencia una facilidad para cancelar deudas previsionales y es la Ley 24.476. Mediante este plan de pagos podría “comprar” aportes desde sus 18 años, es decir desde abril de 1973, hasta que ingresó en la Municipalidad en 1989. En total con la moratoria más sus años como municipal llegaría a acumular 25 años.

Lamentablemente estos años son insuficientes para llegar a los 30 años de servicios con aportes que exige la ley. Una alternativa que Ud. tiene es tramitar, al menos hasta que pueda jubilarse, la pensión universal para el adulto mayor. Esta prestación que no requiere aportes le permitirá acceder a un haber del 80% de la jubilación mínima ($12.714) y la cobertura de salud del PAMI, además de asignaciones familiares en caso de tener cargas de familia.

Isabel Miranda (Tartagal): tengo 58 años de edad y trabajo como docente desde hace 19 años, siempre frente a los alumnos. Me preocupa el tema de mi jubilación ¿Puedo utilizar la moratoria para completar mis aportes y jubilarme como docente?

Buen día Isabel: los docentes pueden acceder al suplemento “Régimen especial para docentes”, que fue creado por el decreto Nº 137/05. La norma exige una edad de 57 años para mujeres y contar con 30 años de servicios docentes; esta cantidad se reduce a 25 años de servicios docentes si acredita que 10 de ellos han sido al frente de alumnos.

En su caso, como cuenta con 19 años de servicios docentes, pero no acredita la totalidad de los servicios exigidos, puede completar lo que resta con servicios comunes, adhiriéndose a un plan de facilidades de pago (moratoria).

Deberá tener presente que la edad para jubilarse surge de un prorrateo considerando 19 años de servicios docentes, a una edad de 57, y los restantes de servicios comunes a una edad de 60.