Vía de solución para el reclamo de los municipales de La Caldera

El intendente de La Caldera, Diego Sumbay, mantiene reuniones con delegados de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a fin de llegar a un acuerdo en la aplicación del aumento salarial del 8%. De esta manera, se haría lugar a los pedidos de los trabajadores sobre la liquidación de dos items.

En la primera reunión que se concretó el martes, los reclamos de los trabajadores fueron contemplados y se ofrecieron las herramientas necesarias para subsanar los errores que hubo en las liquidaciones. En la oportunidad se acordó el pago del incremento del 8%, tal como lo otorgó el Gobierno provincial a los empleados públicos, más el 16% de diciembre, aumento comprometido por la gestión anterior. Todo se pagará el 17 de marzo en un gran esfuerzo que hace la Municipalidad para compensar la inflación que golpea el bolsillo de los trabajadores.

Sin embargo, el miércoles los gremios volvieron a plantear nuevos reclamos, a pesar de la voluntad de buscar soluciones por parte de la intendencia.

Hoy, el intendente recibirá nuevamente a los dirigentes gremiales a la espera de que cedan en la intransigencia de los nuevos reclamos y no se ponga en peligro la economía de la comuna.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para cumplir con las demandas de los trabajadores y esperamos que los dirigentes gremiales no busquen desestabilizar a la comuna porque no podemos comprometernos si no contamos con los recursos”, agregó Sumbay.