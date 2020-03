El hospital rechazó un proyecto de recaudación con Edesa

En la última sesión del Concejo Deliberante, realizada el miércoles por la mañana, el concejal Gonzalo Fernández presentó un proyecto, en el cual se destinaba diez Unidades Tributarias del cobro de la boleta de la empresa Edesa, hacia el hospital Melchora Figueroa de Cornejo.

Dicho proyecto fue dado a conocer por este y otros medios, causando diferentes opiniones de la comunidad rosarina, tanto a favor como en contra.

Mientras tanto, desde la gerencia del nosocomio, al tomar conocimiento del proyecto, el cual pasó a comisión, publicó el siguiente descargo en la página oficial de la institución de salud: "Desde la Dirección de Zona Sur I del Ministerio de Salud Pública de Salta y la Gerencia General del Hospital Melchora F. de Cornejo ratifican y dejan aclarado a la comunidad toda que la salud es un derecho de cada uno de los ciudadanos y es una obligación de parte del Estado brindar y asegurar la atención sanitaria en forma gratuita y pública, como lo establece la Carta Magna y en el claro lineamiento en políticas de salud impulsados por el gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz.

Por ello, mediante este comunicado oficial se desmiente categóricamente reunión alguna entre el gerente, doctor Carlos Alejandro Peso, y el concejal oficialista Gonzalo Fernández Gamietea, como lo anuncia el edil en sus redes sociales.

Tanto el director de Zona Sur I y el gerente del nosocomio, en consecuencia con los lineamientos marcados por las altas autoridades ministeriales desacreditan cualquier accionar que pretenda hacer de la salud pública un negocio para algunos. La salud pública es y será gratuita, donde el Estado será quien provea de insumos y/o recursos para la atención de la ciudadanía, no importando condición social, credo, ideología ni cobertura de salud privada".

Al respecto, Peso expresó a El Tribuno: "En primer lugar queremos aclarar que el hospital no participó de ninguna reunión con el concejal Fernández y estamos en total desacuerdo con cobrarle a la gente bajo ningún concepto y de ninguna manera. El hospital solamente se tiene que preocupar por brindarle una buena atención a la gente y no sacarle su dinero", aseguró.

"Todo esto se trata de una idea descabellada de un concejal del medio, para armar una estrategia para tener injerencia en el hospital por parte del municipio, lo cual no corresponde", sostuvo.

Y agregó: "No buscamos sacarle dinero a la gente. Por el contrario, la filosofía de esta nueva gestión es justamente cuidar el bolsillo de las personas, devolverles la salud gratuita, universal y equitativa como tiene que ser".

Luego insistió: "En ningún momento hubo alguna reunión con el concejal en cuestión; es totalmente falsa la información que parte de él. Y queremos dejar aclarado que en el hospital, como una institución seria, la salud y la filosofía de trabajo seguirá siendo la misma: buscar por todos los medios que la salud sea cuanto más compleja mejor y sobre todo, gratuita".

El polémico proyecto

El proyecto de ordenanza tiene como objetivo disponer el cobro de un aporte voluntario, por medidor instalado de energía eléctrica, cuyo destino iba a ser el hospital Cornejo. La idea es que cada titular de medidor aporte diez unidades tributarias, lo que equivale a treinta pesos.

La iniciativa fue presentada por el concejal Fernández, quien consideró que el único nosocomio que hay en la comunidad rosarina tiene diferentes carencias "que afectan la prestación de los servicios que debe brindar".

Tras la declaración de la gerencia a cargo de Peso, Fernández expresó que "algunas personas me mal interpretaron y otras usaron políticamente al proyecto".

"Primero que nada, entendemos que la salud pública la maneja y la coordina el Gobierno provincial y es gratuita como lo indica la carta magna. Estamos totalmente de acuerdo con eso", señaló.

"Segundo, lo que nosotros buscamos es dar un alivio, si se quiere, a todo lo que el Gobierno enfrenta. Sabemos que es un Gobierno que está empezando y que se está enfrentando a realidades muy complejas en toda la provincia, y que no puede hacer frente a todo", agregó.

Luego aseguró: "Entonces, nosotros estamos tratando de colaborar. Porque el hospital es el único medio de salud que tenemos, no tenemos una clínica privada".

Siguiendo con la idea inicial del proyecto, Fernández indicó que "es optativo para los ciudadanos hacer el aporte, no al hospital directamente, sino a la cooperadora Amigas del Hospital, la cual tiene una trayectoria de veinte años y trasparencia en su labor".

"Entonces, que hagan de este proyecto un malentendido o una mala jugada política, no me parece adecuado, cuando se puede aunar esfuerzos y entre todos dar una solución. Con este proyecto estamos demostrando la unidad de Rosario de la Frontera para generar soluciones entre los vecinos, amén de la ayuda que podamos conseguir del Gobierno, que dicho sea de paso, en el Gobierno anterior, no se recibió la adecuada, y a través de este proyecto buscamos dar un alivio momentáneo al gobernador Sáenz, hasta que pueda encargarse en un cien por ciento de la salud pública, en especial en nuestra zona", concluyó.