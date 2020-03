Golpe de timón: el Gobierno suspenderá el fútbol hasta el 31 de marzo

El Gobierno nacional suspenderá toda actividad del fútbol hasta el próximo 31 de marzo, según confirmaron a NA fuentes del Ministerio de Turismo y Deporte, luego de la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández con los dirigentes del fútbol y sus ministros.

Los jugadores de los principales equipos de la máxima categoría se habían negado en las últimas horas a seguir con la actividad, luego de que River no se presentó a disputar su partido ante Atlético Tucumán, por la Copa Superliga.

La decisión del Gobierno se debe a la pandemia de coronavirus, y forma parte de las medidas que viene evaluando e implementando en los últimos días.

La AFA aún no lo comunicó de manera oficial, y está evaluando la manera de hacerlo, algo que se daría mañana, aunque todavía no se sabe en a través de qué canal u organismo, ni el alcance que tendría.