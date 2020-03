River, muy firme, no entrenará hasta el próximo 31

Los jugadores de River Plate, acompañados por el cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo, fijaron posición y mantienen la postura de no regresar a los entrenamientos hasta el martes 31 de marzo, como mínimo, en virtud del brote de coronavirus que afecta al territorio argentino.

Independientemente de ello, los futbolistas del plantel profesional millonario esperaban expectantes que las autoridades sanitarias del Gobierno se reúnan con sus pares del fútbol argentino y entre ambas partes resuelvan “si conviene o no parar la actividad futbolística”, según le contaron a Télam.

La decisión que tomaron los futbolistas, con Leonardo Ponzio a la cabeza, más el inquebrantable apoyo del entrenador Gallardo, además del apoyo del presidente, Rodolfo D’Onofrio, se mantiene firme. Inclusive, a pesar de las presiones que argumentan “haber recibido”.

La conmoción que se vivió el viernes pasado con el chico colombiano Thomas Gutiérrez, quien tuvo síntomas de coronavirus, y la conciencia social que genera en todo el mundo la pandemia los hizo definir no jugar, pero les fue imposible aunar coincidencias con los demás clubes que no acompañaron la medida.

El sábado pasado, River tenía previsto medirse con Atlético Tucumán, por la primera fecha de la Copa de la Superliga, en el estadio Monumental de Núñez. Pero los futbolistas millonarios decidieron no presentarse, con el apoyo de la dirigencia del club.