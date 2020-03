Peligra el partido de Los Pumas en Salta

La pandemia de coronavirus también pone en jaque al mundo del deporte. Salta, como ya se sabe, no está exenta a las modificaciones o cancelaciones de los calendarios de cualquier disciplina. En este sentido, se supo ayer que corre peligro de realización el partido entre Los Pumas y Francia, que estaba previsto jugarse en nuestra ciudad, en julio.

La inminente suspensión viene por el lado de país galo que se encuentra seriamente afectado por el contagio del COVID-19 (7.652 casos y 175 muertos hasta ayer).

Por su parte, la Unión Argentina de Rugby se mantiene por ahora al margen al igual que las autoridades salteñas.

El doble el test mach contra los franceses estaba previsto en nuestra ciudad y también en La Plata. Los Pumas iban a presentarse en el estadio Padre Martearena el 4 de julio, aunque nunca hubo un anuncio oficial, pero ya se daba por hecho, mientras que una semana después el partido iba a repetirse el 11, en el estadio Ciudad de La Plata. Estos iban a ser los primeros dos amistosos del año para el seleccionado.

“La cancelación de las giras ha sido considerada. Está muy comprometida. Las federaciones del hemisferio sur están comenzando a tramitar con su seguro el costo de las cancelaciones”, señaló Bernard Laporte, presidente de la federación francesa, en declaraciones publicadas en L’Equipe.

Laporte, además, mantuvo una charla con directivos de la World Rugby en la cual se analizó el tema, pero aún no se tomó una decisión definitiva.

Por su parte, Carlos Martearena, el presidente de la Unión de Rugby de Salta evitó referirse a la cancelación y aclaró que dicho encuentro nunca fue oficializado por la UAR.

“Todavía no hubo un anuncio oficial de este test mach, por lo tanto no se puede hablar de este partido”, expresó el dirigente en diálogo con El Tribuno. “Es difícil saber qué va a pasar, no se sabe cuándo se retoma la actividad”, agregó.

Para Martearena, la suspensión de los calendarios “va para largo” y recordó que en Salta, todo está suspendido hasta el 31 de marzo o hasta nuevo aviso. “Esto es día a día”, dijo.

“Es muy serio el tema y hay que tomarlo como tal, hay que quedarse en casa, trabajar en casa y hacer la cuarentena correspondiente, hacer casos a las autoridades, cuidar a los mayores y no andar de vacaciones” señaló el dirigente sumándose a la campaña de concietización.

La Unión de Rugby de Salta, que nuclea a 21 clubes y promueve a más de 3.000 jugadores, también licenció a su personal administrativo, quienes trabajan desde sus domicilios, por lo cual también se puso a disposición el correo electrónico urugsalta@ar netbiz.com.ar ante cualquier consulta.