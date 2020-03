Arrestaron a un hombre por cavar en la tumba de Kobe Bryant y su hija Gianna

La Policía de California detuvo a un sujeto por vandalizar la sepultura de la ex leyenda de la NBA.

Han pasado casi dos meses del trágico episodio que acabó con la vida de Kobe Bryant, una de las grandes leyendas del baloncesto, y de su hija Gianna, quienes murieron junto a otras siete víctimas en un accidente de helicóptero en Calabasas, California. Y luego de los grandes homenajes, un hecho lamentable: arrestaron a un hombre por vandalizar la tumba de la ex estrella de la NBA.

La Policía detuvo a un sujeto que pretendía a cavar en la tumba en donde descansan los restos de Kobe y Gigi, que está situada en el Pacific View Memorial Park, en la localidad de Corona del Mar, California. El delincuente –cuya identidad no fue revelada– fue descubierto mientras hacía un agujero en el césped.

Según informa el diario AS, saltó la pequeña puerta que da ingreso al sector donde están las lápidas, decorado con flores amarillas y violetas (los colores de Los Angeles Lakers), arrancó parte de los adornos y comenzar a cavar. Afortunadamente la Policía llegó rápidamente y evitó un desastre.

En las imágenes se ve cómo las autoridades apresaron a este individuo de cabello largo que llevaba un pañuelo en el cuello. Se desconoce cuál era el objetivo del autor de las acciones destructivas en la tumba de la ‘Mamba Negra’.

Kobe Bryant y su hija Gigi fallecieron el pasado 26 de enero y el funeral se llevó a cabo recién el 24 de febrero porque Vanessa, la viuda de Kobe, quería que fuera una fecha especial y la fecha 24/02 representaba los números de ambos: el 24 el de Kobe y el 2 de Gianna.