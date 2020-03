Los JJOO, la última gran presa del coronavirus

Campeonatos de fútbol, de básquet, handball, carreras ciclísticas, la gira completa de tenis sobre tierra, preolímpicos de todos los deportes han ido cayendo como fichas de dominó ante la feroz arremetida del COVID-19, que acecha ya a su última gran presa: los Juegos Olímpicos de Tokio.

El torneo de candidatos al título mundial de ajedrez es la única competencia internacional que resiste el embate de la enfermedad allá en la remota Ekaterimburgo (Rusia).

El coronavirus se cobró el martes dos piezas mayores con pocas horas de diferencia, la Eurocopa y la Copa América. Ahora puede concentrar toda su potencia de fuego sobre el gran trofeo, los Juegos Olímpicos, que mantiene sus fechas contra viento y marea, en un ejercicio de voluntarismo compartido por el COI y las autoridades japonesas.

El COI no para de emitir consignas animando a los deportistas olímpicos a que entrenen duro porque los Juegos -reitera- se celebrarán como está programado del 24 de julio al 9 de agosto.

Pero la postura de los atletas se mueve entre la firme oposición y la respuesta más airada.

Son cada vez más las voces que en el mundo del deporte acusan al COI de vivir al margen de la realidad, de no percatarse del crecimiento exponencial de las víctimas mortales del coronavirus en todo el mundo y de las restricciones de movilidad que impiden a los deportistas llevar a cabo sus entrenamientos justamente en un período de carga de trabajo con miras a los Juegos.

Según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de casos globales de COVID-19 ha superado la barrera de los 200.000 en todo el mundo, y el de muertos se aproxima a los 9.000. El 80 por ciento concentrados en Europa y el Pacífico Occidental.

Para contener la expansión de los contagios, principalmente en Europa pero cada día más en todo el mundo, se han clausurado instalaciones y centros de alto rendimiento donde los deportistas de elite preparaban la cita olímpica, para la que no han ahorrado sacrificios durante cuatro años.

El “SOS” lanzado por los atletas, por el momento, está cayendo en saco roto. El martes el COI reiteró que sigue adelante con los preparativos y, a cuatro meses de la ceremonia inaugural, considera que “aún no es necesario tomar decisiones drásticas”.

Los Juegos son el último gran trofeo que quiere cobrarse el coronavirus, y todas sus armas apuntan ya al corazón de Tokio.