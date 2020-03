Una pérdida de agua lleva diez días en Bº San Carlos

Vecinos del barrio San Carlos, en la zona sur de la ciudad, expresaron su preocupación por una pérdida de agua que lleva más de una semana y que genera cortes en el servicio domiciliario. ‘Hace diez días llamamos para advertir de una gran pérdida de agua en la calle que por lo mismo se está hundiendo y nos dijeron que tomaban nota y que ya venían. Reiteré el reclamo por tercera vez consecutiva porque a consecuencia de la rotura del caño, no tenemos agua hace una semana y llega apenas un chorrito. Me respondieron que ya pasaron el reclamo a otro sector pero seguimos en la misma situación‘, explicó Martín, un vecino de la manzana 27.

‘Las publicidades de la empresa enseñan que tenemos que cuidar el agua y que tenemos que hacer un uso racional de la misma pero si la empresa encargada del servicio se toma 10 días para reparar un caño y nos dejan sin agua a los vecinos, dónde está el resultado de esas campañas‘, se preguntó indignado el vecino, quien dijo que tiene registradas todas las llamadas y los reclamos pero la respuesta es “que ya van a mandar a los operarios pero desde hace más de una semana que no llegan”.

También especulan que la filtración por debajo del pavimento debe ser “grandísima”, por lo que terminará rompiéndolo y “no sabemos si afectando a los cimientos de las viviendas”.