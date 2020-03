Emprendedores y feriantes sienten el golpe económico

Emprendedores de turismo aventura han visto diezmados sus ingresos económicos en estas semanas debido a las normas preventivas que se aplican con los turistas extranjeros para evitar el posible contagio con coronavirus.

También lo sienten los venderos ambulantes que sobreviven del día a día de sus ventas con los bollos y dulces regionales, tan apetecibles por los visitantes por estas tierras salteñas.

El Valle de Lerma está paralizado. A falta de trabajo genuino ahora esta enfermedad infecciosa está dando el golpe letal en algunos sectores. Le venta artesanal no se realiza desde que aparecieron los primeros casos en el país. Los emprendimientos turísticos locales sienten el cimbronazo de la falta de los visitantes extranjeros.

"Tuve que decidir por no realizar cabalgatas hasta un nuevo aviso de Turismo de la Provincia. Tengo algunos compromisos con reservas pero no son muchos, no viene nadie, los extranjeros también toman sus recaudos. Decidí no desarrollar estas travesías porque voy a perder dinero", contó Álvaro Plaza propietario de "Por las sendas de mi tata".

El emprendimiento tiene unos pocos años. En este tiempo se afianzó como uno de los preferidos por los turistas europeos, sobre todo los franceses. Las cabalgatas de Plaza salen de la zona de Los Los y de ahí se encumbran por los cerros de Finca La Candelaria y otros.

Por salida equivalen como mínimo a diez personas montadas a caballo, aunque las últimas reservas no eran tan numerosas. "Podría efectuar el trabajo con los pocos interesados, pero es un riesgo para la salud de todos. Nos explicaron desde Turismo que mientras cumplamos con las reglas sanitarias se puede desarrollar la actividad, pero yo no me animo. Prefiero suspender y volver en un mejor momento. ya perdí dinero y clientes".

Álvaro se sustenta por estos días con la actividad tabacalera de su familia. No todos los emprendedores de turismo locales tienen un segundo trabajo o ayuda familiar. Otros se las están viendo complicada porque la actividad se complica para desarrollarla.

Bollos y dulces regionales

Chicoana, por tener una ruta propiamente turística, siente los avatares y la incertidumbre latente en estos días por el virus infeccioso que está matando a miles de personas en todo el mundo. Entre el paquete de medidas de emergencia para atender los efectos de la crisis sanitaria en el Argentina se monitorea y prohíbe la permanencia de extranjeros en lugares en donde no hay casos de coronavirus.

"Chicoana es turismo todo el año. Esta enfermedad por contagio nos a puesto sobre la espada y la pared. Con las ferias y actividades programadas por la comuna para a atraer a los visitantes vendíamos todos nuestros productos regionales. Es nuestro sustento diario, pero ahora estamos amenazados también por este virus mortal. Ha disminuido al cantidad de turistas por esta zona y los visitantes de otras provincias", cuenta Marta Soria.

Con sus dulces regionales trabaja los fines de semana y feriados. Sus bollos son buscados a diario por los vecinos y los turistas.

Ahora la situación cambió de la noche a la mañana. Según los feriantes y emprendedores de Chicoana las ventas han bajada en estas semanas un 50 por ciento. La mayoría mantiene a sus familias con estos ingresos.