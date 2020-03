Habrá un sistema para atender gente en situación de calle

Con la puesta en marcha de la emergencia sanitaria en todo el territorio provincial, son muchos los sectores que hay que atender. En esta línea, el Gobierno de la Provincia señaló ayer que están preparando un programa para asistir a las personas en situación de calle.

"Vamos a reforzar el sistema de atención a personas en situación de calle articulando con Fundación Manos Abiertas y otros dispositivos de la Casa de la Bondad y con el Operativo Abrigo de la Policía. Compartiremos el plan para que puedan informar las personas que vean en situación de calle", señaló ayer la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa. La funcionaria dijo que están elaborando el protocolo de cómo serán las atenciones.

En el centro de la ciudad hay muchas personas que viven en situación de calle y duermen a la intemperie en plazas y veredas, por lo que están muy expuesto a un eventual contagio.

La ministra de Desarrollo Social también informó que desde su cartera habrá un incremento de las partidas dedicadas a los comedores comunitarios, escolares y merenderos. Respecto a la elaboración de los alimentos dijo que se va a trabajar de acuerdo a los protocolos dictados desde el Ministerio de Salud. Es por eso que en las escuelas no se cocinará y se entregarán viandas a los chicos, o bien módulos alimentarios para que lleven a sus casas, dependiendo de la modalidad que vayan adoptando las escuelas.

Por otro lado, Ignacio González, quien es el coordinador de Desarrollo Social, dio detalles de cómo se está trabajando con la tarjeta Alimentar. El funcionario dijo que en los operativos realizados en 55 municipios de la provincia ya se entregaron, desde el 10 de febrero pasado, 53.841 tarjetas y otras 3.000 fueron retiradas de la sucursal del banco Nación. Aún faltan distribuir unas 3.300 tarjetas en cinco municipios, que por esta emergencia por el coronavirus no pudieron ser distribuidas.

González insistió a los beneficiarios de tarjeta Alimentar que "las tarjetas son exclusivas para la compra de alimentos, lácteos, carnes, frutas y verduras. Hacemos hincapié en estos alimentos porque brindan los principales nutrientes para garantizar una alimentación saludable".

También remarcó que no es necesario que este viernes -cuando se acredite el nuevo saldo- salgan todos a hacer las compras. Está garantizado el abastecimiento y aprovisionamiento en los negocios. Pedimos no concurrir de forma masiva para evitar la escasez de algunos alimentos y las aglomeraciones de personas. Si todos somos responsables podremos garantizar una buena alimentación".

En el norte

Entre los principales temas, la titular de esta cartera de Gobierno, informó continúa el operativo de abordaje social que se está haciendo desde que se inició la situación de la emergencia en el norte en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, sus pobladores están siendo asistidos con agua por el ejército. Eso va a continuar, eso no se va a dejar de hacer. La provisión de agua está garantizada", enfatizó.

Con detenimiento en esta tarea, se refirió a la vigencia del plan de construcción de pozos, de cisternas y de cosechas de agua. "A medida que vayamos teniendo las novedades vamos a ir explicando cómo lo vamos a hacer para poder respetar estos protocolos de seguridad que Salud nos está planteando a todos", informó.

"Continuamos con entrega de módulos alimentarios Nación- Provincia que son los 40 mil módulos mensuales pautados. Se siguen entregando en este momento en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia. Un total de 15 municipios se están atendiendo con estos módulos", remarcó.

Asilos

También, Figueroa se refirió a cómo se trabaja con los adultos mayores. En asilos de ancianos hay un protocolo que se ha hecho específicamente para cuidar a la tercera edad atendiendo todos los recaudos. "Se restringen la cantidad de visitas, en vez de llevar a adultos mayores a que sean atendidos estamos haciendo que Samec pueda ir a asistirlos. Es la población de mayor riesgo en este momento, los tenemos que cuidar entre todos. Se establecieron protocolos con todas las personas que trabajan en el sistema de atención y cuidado de estos dispositivos y geriátricos; y se han dejado de hacer actividades en centros de jubilados. Se pidió que no se reúnan, que no salgan, que no se expongan y dentro de las familias hemos hechos protocolos de cómo acompañar los ancianos dentro de sus casas", concluyó.