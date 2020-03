Preocupa la circulación por pasos no habilitados

¿Quién dijo que no se puede salir o entrar de Argentina? Se publicó un video ayer en las redes sociales que muestra que sí se puede por el paso no habilitado de El Chorro en Salvador Mazza. Por allí transitan libremente, sin restricción, y es el lugar por donde se fuga la mercadería de la localidad fronteriza hacia Bolivia, denunciaron. "Salvador Mazza tiene una frontera seca de 90 km y un solo control del puente internacional, muchos pasos no habilitados que algunos de ellos estan siendo controlados porque no hay personal", denunció el periodista Raúl Costes desde la frontera.

"Necesitamos al Ejército para controlar a los bolivianos que pasan y a los ciudadanos argentinos que "cobran en dólares" por hacer pasar a los europeos barados en Bolivia".

En el video también se puede observar cómo los ciudadanos que viven cerca de la frontera pasan libremente hacia la Argentina a realizar compras. También vislumbra como se está resguardando el paso denominado El Pacará, por donde pasa el que quiere, como quiere, sin controles, tal como ocurre en otra decena de pasos internacionales no habilitados.

Por otro lado, también se observa en la foto a "una mujer policía de Bolivia comprando en un panaderia de Salvador Mazza", quien seguramente pudo pasar por el único control migratorio de la zona.

También denuncia que una mochilera de Polonia pasó sin controles por los puntos migratorios, e incluso en Aguaray la habrían dejado circular sin cuarentena.

Embarcación y Aguaray

Dos localidades bloquearon los accesos. Los intendentes de las localidades de Aguaray y Embarcación, Enrique Prado y Carlos Funes, decidieron impedir el ingreso de personas que no residan en ambas localidades e instalar controles en un solo acceso principal habilitado, donde se encuentra personal de salud y municipal.

En el caso de la localidad de Embarcación la única arteria habilitada es la avenida España, donde se dispuso de control tanto de personal de salud como policial; los únicos vehículos que no son de la localidad a los que se les permite el ingreso son de proveedores, previo al control sanitario de los mismos.

Algo similar sucede en Aguaray, donde la única arteria habilitada es la avenida Mariano Moreno, donde personal de salud y policial realizan el control de quienes quieran ingresar a esa localidad, pero no se permite el ingreso a quienes no residan en Aguaray.