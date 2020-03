Frente a las suspensiones, llega el automovilismo virtual

Ahora que el automovilismo está sin actividad en todas sus categorías, nacionales e internacionales, por el avance de la pandemia de coronavirus, todavía hay formas en las que los pilotos pueden seguir despuntando el vicio de correr, no en la pista sino a través de las plataformas virtuales. Varios grupos de corredores se han organizado para realizar este tipo de competencias, que podrán ser vistas a través de distintas plataformas.

Una veintena de corredores nacionales -primeras figuras del Turismo Carretera, Súper TC2000 y Turismo Nacional- competirán en una prueba virtual de simuladores en el circuito estadounidense de Daytona, a efectuarse el próximo domingo en el marco de la suspensión de la actividad por el coronavirus.

El arrecifeño Agustín Canapino, el mendocino Julián Santero, el cordobés Facundo Chapur y el rionegrino José Manuel Urcera serán algunos de los que competirán en una prueba virtual de simuladores que se podrá ver en vivo por la plataforma YouTube el domingo a las 20.

El aislamiento como consecuencia de la pandemia de coronavirus obligó a los pilotos a mantenerse con sus entrenamientos físicos en sus casas.

Pero además, para no perder el feeling con el manejo de los coches, la mayoría se sentó en los simuladores y practicó en distintos circuitos y con diferentes autos. Esto llevó a que varios de ellos programaran, para el domingo 29, a las 20, una carrera virtual en el circuito de Daytona, con autos de GT.

Se sumaron a la singular carrera, el mendocino Bernardo Llaver, el nicoleño Franco Colapinto, los hermanos cordobeses Franco y Néstor Girolami, los bonaerenses Andrés Jakos, Diego Ciantini y Esteban Gini, y el porteño José Manuel Sapag, entre otros.

El automovilismo nacional no escapó a la necesidad de suspender sus carreras como medida preventiva ante la propagación del virus que ya tiene más de 100 infectados en nuestro país y tres muertes. En el TC solo se disputaron la primera y segunda fecha, mientras que la tercera y cuarta, que se iban a correr en Concordia, Entre Ríos, y Toay, La Pampa, fueron suspendidas por la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC). La actividad se reanudaría el próximo 10 de mayo (quinta fecha) en El Villicum de San Juan.

En la Fórmula 1

Por su parte, los organizadores de la Fórmula 1, máxima competencia de automovilismo a nivel mundial, lanzaron un campeonato de eSports por streaming en el que los pilotos del circuito y algunas estrellas invitadas competirán en los trazados virtuales donde se debían disputar las carreras suspendidas por la pandemia de coronavirus.

La competencia, que será de carácter amistoso y no sumará puntos para el Campeonato Mundial, se iniciará este domingo a las 17 (hora de Buenos Aires) y será transmitida en vivo en los canales oficiales de YouTube, Twitch y Facebook de la F1.

Así, los fanáticos de la disciplina podrán seguir de cerca las habilidades virtuales de cracks como los múltiples campeones Lewis Hamilton y Sebastian Vettel.

En un comunicado publicado en el sitio web de la Fórmula 1 se detalló que cada piloto y las estrellas invitadas competirán desde sus casas con el videojuego para PC “F1 2019”, que tiene las pistas reales de la mayoría de las carreras del circui to.

El primer Gran Premio virtual del Mundial de eSports será el de Baréin, tendrá instancias clasificatorias y luego la carrera de 28 vueltas, el cincuenta por ciento de la distancia de la carrera real.

El jueves pasado se aplazaron los Grandes Premios de Holanda, España y Mónaco. La primera carrera que se mantiene en pie en el calendario de 2020 es la de Azerbaiyán, a principios de junio, pero en medio de la incertidumbre mundial por el COVID-19 es muy difícil dar por sentado que el Mundial de pilotos arrancará en ese lugar y en esa fecha aproximada.

Esta iniciativa llega después de que carreras virtuales fueran organizadas el pasado fin de semana por otros actores de los eSports para reemplazar el Gran Premio de Australia, que debía abrir la nueva temporada de Fórmula 1 en Melbourne y que fue aplazado a última hora.