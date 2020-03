El Honorato Pistoia, otro predio a disposición

Con lo que tienen al alcance para la lucha contra la pandemia del coronavirus, los clubes salteños ofrecieron sus servicios. Juventud Antoniana, al igual que Central Norte, puso a disposición el predio de Lerma, con el agregado de que también pueden ser utilizados los locales comerciales que no fueron ocupados sobre calle La Rioja. Y la coordinación de trabajo de lo que puede ser útil, es el plan que trazaron los dirigentes del santo junto a las autoridades provinciales.

“Me comuniqué con el ministro de deportes poniéndole el club a disposición, tanto a el como al secretario de turismo y al Ministerio de Salud; poniendo a disposición no solo las instalaciones sino también se me ocurrió habilitar los locales sobre la calle La Rioja que tenemos desocupados, como para una especie de hospital itinerante para primeras consultas. Poniendo a disposición también tanto médicos como enfermeros y de primeros auxilios. Todos socios y colaboradores de Juventud que calificaron como muy buena la iniciativa”, manifestó el presidente Gustavo Klix.

Luego Klix dio detalles de charlas preliminares: “Se empezó a coordinar con el licenciado Fernando Barbarán, quien es miembro de la mesa directiva y trabaja en la Cruz Roja, a través de la doctora Celina Caro, entre ellos están diagramando la logística, como serían los horarios de atención. Que es lo que necesitan ellos y que aportarían para habilitar estos locales”.

El dirigente del santo considero necesaria la asistencia que se puede brindar ante un problema de salud de estas características. “La idea parte para no abarrotar los hospitales públicos, los sanatorios. Es darle la prioridad a esta pandemia del coronavirus y para nosotros tener una especie de primera consulta ahí y, según la patología, derivarlo a distintos lugares en caso de que haga falta”, señalo.

Gustavo Klix, comentó que mantuvo contactos con: “Marcelo Córdoba, Mario Peña (h) y la doctora Celina Caro, me comunique personalmente. Están buscando infraestructura y sobre todo la doctora me dijo que ahora lo iba a trasladar a Gobernación. Lo mismo pensábamos hacerlo también con la intendenta, con la Municipalidad, para poner al club a disposición. Pero esto lo coordinamos directamente con las autoridades de la Provincia y la doctora Caro se mostró muy agradecida. Que iban a ver las prioridades y las necesidades más urgentes, y según eso van a elaborar el plan de acción”.

Sobre la decisión de Central Norte de ceder sus instalaciones para este caso, Klix dijo: “Perfecto. Me parece bárbaro, Acá los clubes tenemos que ser solidarios. Somos instituciones que albergamos, muchas personas, mucha gente y hay mucho movimiento. Más allá de las carencias tenemos no solo la posibilidad, sino la obligación en estos casos de extrema necesidad de poner lo que tengamos a disposición. Acá no hay banderías políticas, ni religiosas, ni diferencias por los colores”.

El plantel

Sobre el plantel de Juventud, Gustavo KIix, comentó: “Se está siguiendo una rigurosa preparación en forma individual, con cada jugador en su domicilio. Reciben, de tres profesionales, todas las indicaciones que deben cumplir al pie de la letra”.