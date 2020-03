Temor por los internos de la Alcaidía General

Mientras en el país rige un aislamiento social obligatorio para evitar que se expanda el coronavirus, en la Alcaidía General los internos y sus familiares reclaman que se extremen las medidas para evitar que haya algún contagiado. Pese a que desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia ya se informaron una serie de medidas que se tomaron, las familias no están tranquilas.

“Antes yo iba a verlo a mi hijo los miércoles y los viernes, pero ahora solo me dejan entrar los miércoles. Esta bien como medida preventiva, pero se hace largo para ellos, ya que nosotros le llevamos comida”, le contó a este diario Paulina Pistán, madre de un interno.

La mujer dijo que los viernes ellos sabían llevarle comida a los familiares detenidos, para que pasen el fin de semana. “Dos milanesas, un arroz blanco, huevos hervidos, algunas conservas”, señaló la mujer que le llevaba a su hijo. Pistán contó que cuando concurrió a visitarlo el viernes, no la dejaron ingresar porque como medida preventiva discontinuaron las visitas. El tema es que no le pudo dejar la comida y se quedó apenada porque desde adentro se escuchaban gritos de los internos que pedían más medidas preventivas.

“Nosotros queremos que nos digan cómo van a hacer porque si se contagia uno adentro de la celda será terrible”, dijo la mujer.

Seguridad recomienda que solo vaya un familiar a visitar al interno, un solo día de la semana y no dejan ingresar a los del grupo de riesgo.