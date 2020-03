Amenazaron a un abogado de una víctima de trata

Se trata de una investigación que tiene como sospechoso a Juan “Kilo” Vallejo, titular de la Asociación Civil “No me Olvides”.

Según informó el portal de noticias diarionorte.com de Resistencia, Chaco, un abogado que defiende a una presunta víctima de trata de persona fue amenazado. Se trata del letrado Ítalo Suligoy, quien representa a una de las jóvenes que denunció a Rolando Juan "Kilo" Vallejo y a su esposa Élida Mambrín, quien se encuentra presa al igual que la sindicada mano derecha del matrimonio, Lorena Quintana. El titular de la asociación civil -que investigan la jueza Zunilda Niremperger y el fiscal Patricio Sabadini- se mantiene prófugo, cuando se produjeron los allanamientos en su casa de Barranqueras a cargo de personal de Gendarmería.

El abogado Suligoy por el momento se constituyó como querellante de una de las mujeres, aunque elaboraba la presentación de otra de las víctimas, que también acusará a Vallejo por ofrecerla a personalidades del ambiente político, periodistas y hasta la Policía.

Si bien se mantiene el hermetismo en la causa por la vigencia del secreto de sumario, el profesional dijo que hará una denuncia por haber sido amenazado e intimidado en la calle cuando se aprestaba a dirigirse a sedes judiciales.

"Por el momento quiero decir que si me pasara algo a mí, serán responsables los que aparecen mencionados e involucrados en la causa que investiga la jueza Niremperger por trata de personas", señaló el letrado, quien además se espera que dé mayores precisiones en la semana sobre el tenor de esas amenazas que dice haber recibido.

Suligoy además acompaña a la víctima en el fuero ordinario por un caso de abuso sexual que también habrían sometido Vallejo y Mambrín, aunque deberá la justicia federal resolver si se declarara incompetente en ese suceso o avanza como un delito conexo al expediente de trata de personas. "Nosotros queremos llegar hasta las últimas consecuencias y en este hecho se mueven los poderosos con impunidad, pero tendremos que esperar que se levante el secreto de sumario", dijo.

Al menos unas 70 mujeres cuyas edades no superan los 34 años son beneficiarias de becas del Programa Fortalecimiento Comunitario (Foco) y de acuerdo con lo que obra en la denuncia, Vallejo y Mambrín las ofrecían a distintas personas públicas a cambio de materiales para la construcción, motos, bicicletas, mercadería, entre otros canjes.

Algunas de las damnificadas fueron entrevistas por funcionarias nacionales dedicadas a la contención y seguimiento de víctimas de trata de personas. Por su lado, Vallejo se mantiene en la clandestinidad desde el mismo día de los allanamientos a la sede de la oenegé "No me olvides" y de su domicilio particular, y tiene pedido de captura, por lo que Gendarmería, Policía Federal y Policía del Chaco están encargados de atraparlo para someterlo a proceso en el juzgado federal número 1 de Resistencia.